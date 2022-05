Lanovka na Komáří vížku získala historický statut, vypadá už 70 let stejně

S délkou 2 348 metrů je lanová dráha vedoucí z krupské části Bohosudov na Komáří vížku nejdelší lanovkou ve střední Evropě bez mezistanice a nejdelší osobní visutou lanovkou v Česku. „Je to unikát, který jinde na světě lidé neuvidí,“ řekl za provozovatele Marek Ferenc.

Dvousedačková lanovka má podobu stejnou jako v květnu 1952, kdy poprvé svezla turisty na jeden z vrcholů Krušných hor. „K získání statutu historické lanovky jsme museli doložit revizní zprávy, z nichž vyplývá, že se změnily pouze věci jako elektroinstalace, nikoliv však podoba,“ uvedl Ferenc.

Na lanovce je celoroční provoz, avšak pravidelně zde dochází k jarní a podzimní údržbě.

Nejvíce lidí se vozí na dominantu východního hřebene Krušných hor od jara do podzimu. Před covidem tvořili významnou část návštěvníků Němci. Sasko je totiž jen na dohled od vrcholu. „Covid to změnil, teď jezdí víc českých turistů a víc místních lidí,“ přiblížil Ferenc. Obvyklá roční návštěvnost se pohybuje v desítkách tisíc.

Lanovka je v letním období od dubna do konce září v provozu denně od 8.30 do 18.30 hodin s odjezdem každou hodinu. Oproti loňsku jedna jízda podražila zhruba o 30 korun. Od letošní sezony za ni dospělí zaplatí 170 korun (zpáteční 240), děti od 5 do 10 let 130 korun (zpáteční 160) a cyklisté 180 korun.

„Je pravda, že došlo ke zdražení, ale nově jsme zavedli slevy pro seniory a také balíčky pro rodiny s dětmi,“ poznamenal za provozovatele Zdeněk Saifert.

V roce 2001 kvůli poškozenému lanu musela obsluha lanovku zastavit a na dvousedačkách zůstalo tehdy před 30 lidí. Hasiči je všechny dostali v pořádku na zem. Znovu se pak provoz i s cestujícími ve vzduchu zastavil v roce 2006 kvůli poruše na převodovce. Na lanovce bylo v době jejího zastavení také kolem třiceti lidí. Některým z nich pomohli dolů hasiči, jiní seskákali ze sedaček na zem.

Od roku 2009 lanovou dráhu celoročně provozuje městská organizace Sport Krupka. Dolní stanice v Krupce je v nadmořské výšce 326 metrů, horní stanice je v nadmořské výšce 806 metrů.