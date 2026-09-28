Symbol Krupky zamíří na dopisy. Lanovka na Komáří vížku dostane vlastní známku

„Myšlenka na vydání příležitostné známky vznikla po vzájemné dohodě s Českou poštou v návaznosti na nedávnou velkou rekonstrukci lanovky,“ řekl místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (KDU-ČSL).
Známka s písmenkovou hodnotou B, která nyní odpovídá ceně 31 korun, bude vytištěna v nákladu 300 tisíc kusů. Vyjde nejen v běžném tiskovém listu, ale také ve speciálním známkovém sešitku. Ten bude obsahovat osm známek a čtyři stejné kupony s pohledem na velké kolo v dolní stanici lanovky se sedačkami po obvodu.
Přední stranu sešitku ozdobí detail kola, na zadní straně bude rozhledna a budova hotelu na Komáří vížce.
Sešitek v ceně 248 korun vyjde v omezeném nákladu 10 tisíc kusů. Česká pošta novinku vydá 14. října.
„Nové známky si lidé budou moci zakoupit také v našich informačních centrech v Husitské ulici a na městském úřadu,“ doplnil Kadlec.
S délkou 2 348 metrů je lanová dráha vedoucí z krupské části Bohosudov na Komáří vížku nejdelší lanovkou ve střední Evropě bez mezistanice a nejdelší osobní visutou lanovkou v Česku. Dvousedačková lanovka má stejnou podobu jako v květnu 1952, kdy poprvé svezla turisty na jeden z vrcholů Krušných hor. Před čtyřmi lety získala statut historické lanovky.
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25. května 2022