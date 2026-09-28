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Symbol Krupky zamíří na dopisy. Lanovka na Komáří vížku dostane vlastní známku

Pavel Křivohlavý
  8:00
Nejdelší osobní lanová dráha v Česku vedoucí z Krupky na Komáří vížku

Nejdelší osobní lanová dráha v Česku vedoucí z Krupky na Komáří vížku | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Pohled na Komáří vížku a lanovku focený z dronu
Komáří vížka (listopad 2025)
Lanovka na Komáří vížku (listopad 2025)
Pohled na inverzi z Komáří vížky na Teplicku (5. listopadu 2025)
23 fotografií
Ikonická lanovka na Komáří vížku zamíří na dopisy i k sběratelům. Česká pošta jí vydá vlastní známku. Výtvarný návrh Milana Bauera zachycuje pohled ze sedačky přímo k vrcholovému horskému hotelu.

„Myšlenka na vydání příležitostné známky vznikla po vzájemné dohodě s Českou poštou v návaznosti na nedávnou velkou rekonstrukci lanovky,“ řekl místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (KDU-ČSL).

Známka s písmenkovou hodnotou B, která nyní odpovídá ceně 31 korun, bude vytištěna v nákladu 300 tisíc kusů. Vyjde nejen v běžném tiskovém listu, ale také ve speciálním známkovém sešitku. Ten bude obsahovat osm známek a čtyři stejné kupony s pohledem na velké kolo v dolní stanici lanovky se sedačkami po obvodu.

Pohled na Komáří vížku a lanovku focený z dronu
Komáří vížka (listopad 2025)
Lanovka na Komáří vížku (listopad 2025)
Pohled na inverzi z Komáří vížky na Teplicku (5. listopadu 2025)
23 fotografií

Přední stranu sešitku ozdobí detail kola, na zadní straně bude rozhledna a budova hotelu na Komáří vížce.

Sešitek v ceně 248 korun vyjde v omezeném nákladu 10 tisíc kusů. Česká pošta novinku vydá 14. října.

„Nové známky si lidé budou moci zakoupit také v našich informačních centrech v Husitské ulici a na městském úřadu,“ doplnil Kadlec.

S délkou 2 348 metrů je lanová dráha vedoucí z krupské části Bohosudov na Komáří vížku nejdelší lanovkou ve střední Evropě bez mezistanice a nejdelší osobní visutou lanovkou v Česku. Dvousedačková lanovka má stejnou podobu jako v květnu 1952, kdy poprvé svezla turisty na jeden z vrcholů Krušných hor. Před čtyřmi lety získala statut historické lanovky.

25. května 2022
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