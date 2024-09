Učitel se musí neustále vzdělávat. Děkan UJEP o úrovni pedagogů i platech

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Už 37 let, od roku 1987 působí Ladislav Bláha na Pedagogické fakultě dnešní Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 2023 je jejím děkanem. Vzhledem ke své letité zkušenosti z akademického prostředí má jako málokdo vhled do vzdělávání pedagogů. A vzhledem ke svým zkušenostem s pedagogikou tělocviku má co říct k současnému aktuálnímu tématu pohybu dětí.