Zbudovala bezvadnou cyklostezku, má ale platit miliony na pokutě. Zničí nás, tvrdí firma

Až k soudu může doputovat spor mezi Ústeckým krajem a společností Stavby Cikánek z Terezína, která stavěla část cyklotrasy Labská stezka. Kraj požaduje po firmě zaplacení několikamilionové pokuty kvůli nedodržení jednoho z termínů ve smlouvě. Společnost sice uznává, že udělala chybu, poukazuje však, že se záležitost nepromítla do výsledné stavby. Zároveň podotýká, že zaplacení vysoké sankce by pro ni bylo likvidační.
Cyklistická Labská stezka na levém břehu řeky označená jako 2A vede kolem Lovosic. | foto: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz

Jádrem sporu je opožděné doložení bankovní záruky při stavbě stezky. Kraj trvá na dodržení smlouvy. Ta počítá s pokutou 0,1 procenta z ceny díla, což bylo 18 milionů korun, za každý den prodlení. Výše pokuty podle dostupných podkladů činí více než 3,4 milionu korun.

Kraj trvá na tom, že ve věci postupoval správně a v souladu s legislativou. „Zadavatelé jsou obecně povinni vymáhat smluvní pokuty, na které jim vznikl nárok,“ uvedla krajská mluvčí Magdalena Fraňková.

Firma Stavby Cikánek však tvrdí, že šlo pouze o administrativní chybu bez dopadu na kvalitu díla. Pokutu pak označuje za nepřiměřenou a poukazuje na konkrétní dopady.

„Je to pro nás likvidační. Ty peníze nám chybějí na provoz i na zaplacení dodavatelů,“ popsal situaci majitel společnosti Aleš Cikánek. „Byla to naše chyba, to nepopírám. Ale byla to administrativní věc, stavba je hotová a bez vad,“ doplnil.

Na kole 230 kilometrů do Drážďan. Labská cyklostezka trpí špatným značením

Důvod, proč k chybě došlo, byl prostý – kvůli povodni a příchodu zimy se stavba na čas zastavila a firmě nedošlo, že záruku musí doložit i přes přerušení prací. „Všechno bylo odsouhlasené, ale ten termín bankovní záruky nám v tom prostě utekl,“ uvedla Kamila Cikánková, manželka majitele firmy. Podle ní navíc nebylo možné situaci řešit okamžitě. „To není tak, že přijdete do banky a oni vám to vystaví na počkání. Trvá to, musí se to schvalovat,“ uvedla.

Společnost zároveň kritizuje postup kraje při započtení pokuty. „Bez upozornění nám to započetli proti fakturám. My jsme s těmi penězi počítali, a najednou jsme je neměli,“ říká Cikánek.

Podle něj se firma kvůli tomu dostala do problémů s dodavateli a čelí i soudnímu sporu. Kraj naopak zdůrazňuje, že smluvní podmínky byly předem jasně dané a dodavatel je při podpisu zakázky akceptoval.

Firma zkoušela, aby jí byla pokuta prominuta, na to však kraj nepřistoupil. Podle něj je vymáhání pokuty standardní postup a součást ochrany veřejných prostředků. Fraňková také upozorňuje, že případné prominutí sankce by mohlo být v rozporu s pravidly veřejných zakázek.

Nyní Stavby Cikánek chtějí, aby sankce byla snížena na 100 tisíc korun. Postoj kraje se ale ani po opakovaném projednání na zastupitelstvu nezměnil. Firma proto zvažuje další postup včetně možné obrany soudní cestou.

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

Rajčata od elektrárny jsou hit. Nahlédněte do obřích skleníků s odpadním teplem

Rajčata ve sklenících firmy Agro Kadaň, která se stala Inovační firmou...

Poptávka po rajčatech vypěstovaných ve sklenících vytápěných odpadním teplem z hnědouhelné elektrárny v Tušimicích na Chomutovsku je velká. Společnost Agro Kadaň má díky tomu zajištěný odbyt na rok...

„Příšerný zvuk.“ Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)

Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma...

Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

Pohled na areál litvínovské chemičky. Na snímku je ještě vidět všech osm...

V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

KVÍZ: Cibulák zná každý. Opravdu? Nepletete se?

cibulák

Kdo by ho neznal. Je to celosvětově nejoblíbenější dekor na porcelánu. Cibulák, cibulový vzor, Zwiebelmuster… Za národní vynález ho mylně považují mnozí našinci, Němci, ale třeba i Finové. Cibulák má...

Most zmodernizuje tramvajovou trať. Bude uživatelsky přívětivá, říká architekt

Přestupní uzel „Most, 1. náměstí“ při pohledu ze severu

Centrum Mostu čeká po více než čtyřiceti letech rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. Tamní dopravní podnik a magistrát vybraly zhotovitele, který tříkilometrový úsek za zhruba 600 milionů korun...

27. dubna 2026  15:03

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka prožívá čtvrtfinále Ligy mistrů.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

Hororové jaro Teplic, jediná výhra a boj o záchranu. Frťala: Chybu hledám u sebe

Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje v zápase fotbalové ligy proti Hradci...

Jedenáct zápasů, jediná výhra, nenaplněné ambice a naštvaní fanoušci. Hororové jaro srazilo fotbalové Teplice do skupiny o záchranu první ligy. „Chybu hledám hlavně u sebe,“ chrání mužstvo před...

27. dubna 2026  10:01

Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

Pohled na areál litvínovské chemičky. Na snímku je ještě vidět všech osm...

V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

27. dubna 2026  8:49

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po...

26. dubna 2026  18:05

Za pobodání v Mostě stíhá policie dva muže, jednomu hrozí až 10 let

ilustrační snímek

Policie stíhá dva muže kvůli pátečnímu pobodání muže ve stanovém městečku pod přemostěním silnice I/13 v Mostě. Oba vyšetřovatel obvinil ze dvou trestných činů, řekla v neděli regionální mluvčí...

26. dubna 2026  12:29

Alžběta na penězích. Muzeum ukazuje průřez mincemi a bankovkami s královnou

Portrét panovnice zdobí i bankovky na Novém Zélandu.

Ke stoletému výročí narození britské královny Alžběty II. připravilo Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem výstavu „Královna Alžběta II. na platidlech“. Ukazuje průřez mincemi i bankovkami od roku...

26. dubna 2026  9:03

Litvínov - Jihlava 5:0. Suverénní výhra na závěr baráže, favorit udržel extraligu

Litvínovští hokejisté slaví záchranu extraligy.

Žádné drama, ale jednoznačná záležitost. Extraligová baráž skončila pátým zápasem, Litvínov uhájil příslušnost v nejvyšší hokejové soutěži i pro příští sezonu. Před domácím publikem přejel Jihlavu...

25. dubna 2026  19:49,  aktualizováno  20:12

