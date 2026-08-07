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Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko
Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...
Vedoucí s dětmi v Českém Švýcarsku rozdělali oheň, pak bez uhašení odešli
Naprosto nepochopitelně si v Národním parku České Švýcarsko počínala skupina několika nezletilých v čele s dospělým vedoucím. V době extrémního rizika vzniku požáru a z toho plynoucích zákazů v...
Na jezeře Most našli pohřešovaného paddleboardistu, hledání druhého pokračuje
Policie ve středu večer našla v jezeře Most tělo osmadvacetiletého muže, který byl pohřešovaný od úterní silné bouřky. Druhého ze dvou hledaných se zatím nalézt nepodařilo.
Häkkinenovou k závodění přivedla česká babička: Miluju její „kladníky“
Zlákal Ellu Häkkinenovou k závodění její slavný táta Mika? „Ne“ je správná a překvapivá odpověď. Patnáctiletá česká vyslankyně ve formuli 4 si k benzinu přičichla díky plzeňské babičce. „V mých...
Terapie může i přitížit. Znamená to, že se něco bolavého léčí, říká psycholožka
V Teplicích vznikla nová psychologická poradna pro děti i dospělé. Zájemci o její služby nepotřebují žádné doporučení, stačí vyplnit online formulář a domluvit konzultaci. První tři sezení jsou...
Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely
V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...
Jezdí jako švýcarské hodinky! Enge po bouračce vzkřísil naději, která sní o F1
Hodiny na kluzké vozovce v Mostě, náraz jiné formule, vrtulník, zlomená žebra, otřes mozku, špitál. Když začínající, tehdy patnáctiletý závodník formule 4 Teodor Škorpil Borenstein ve svém druhém...
Vedoucí s dětmi v Českém Švýcarsku rozdělali oheň, pak bez uhašení odešli
Naprosto nepochopitelně si v Národním parku České Švýcarsko počínala skupina několika nezletilých v čele s dospělým vedoucím. V době extrémního rizika vzniku požáru a z toho plynoucích zákazů v...
Vlak vláčel ženu desítky metrů, dveře předtím sevřely kočárek s jejím dítětem
Kriminalisté vyšetřují incident, který se stal před dvěma týdny v Háji u Duchcova na Teplicku. Vlak v tamní stanici vláčel asi 45 metrů ženu, která se držela kočárku sevřeného dveřmi vlaku. Lehce...
V jezeře Most dál hledají druhého pohřešovaného, je to devatenáctiletý cizinec
Policisté u jezera Most pokračují v pátrání po muži, který při úterní silné bouřce spadl do vody z paddleboardu. Na jezeře při bouřce zůstalo šest lidí, čtyři se podařilo záchranářům dostat do...
Mostecké pitoresky: Skýpala končí podruhé, ultras letos přestávají fandit
Sbohem! Divoké časy fotbalového Mostu-Souše, snad až pitoreskní, pokračují. Spolu s druhým koncem ředitele Jana Skýpaly oznámili i ultras, že letos dofandili. Rozloučí se v pátečním třetiligovém...
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Na výstavě kudlanek uvidíte i ty druhy, co k nám možná časem také přiletí
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) nebyla Českou společností entomologickou vyhlášena Hmyzem roku 2026 náhodou. Tento fascinující predátor se totiž v souvislosti s oteplováním klimatu postupně šíří...
Mám psychiatra a rajčata. Po zabití soudí expolitika za podvod, chce podmínku
Státní zástupce navrhl vězení bývalému místostarostovi Lovosic Miroslavu Závadovi (dříve ODS) za dva trestné činy. Souhrnný trest ve výši nejméně čtyři a půl roku má být za pokus o zabití a za podvod...
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Policie řeší další úmrtí ve vodě. U břehu mosteckého jezera našli mrtvého muže
Policie se zabývá dalším úmrtím u vody. Ve vodě u břehu jezera Benedikt nedaleko města Most nalezli ve čtvrtek odpoledne čtyřicetiletého muže bez známek života. Koroner vyloučil, že by se na jeho...
Sluneta přivedla pod koš Polynice. Jeho táta v NBA odehrál přes tisíc zápasů
Posilu pod koš s mimořádným basketbalovým rodokmenem získala ligová Sluneta. Do Ústí nad Labem přichází 211 centimetrů vysoký Američan Chayce Polynice, jehož táta býval hvězdou NBA. V nejlepší lize...