„Já ti dám povolenku.“ Invalida zaútočil na porybného, vláčel ho na kapotě

U nádrže Kyjice nedaleko Jirkova na Chomutovsku najel muž minulý týden autem na člena rybářské stráže. Z místa incidentu odjel, ale vypátrala ho policie, která se nyní případem zabývá. Událost se obešla bez zranění. Týž invalidní důchodce zaútočil o několik dní dříve i na jiného profesionálního strážce.

Invalidní důchodce zaútočil na člena rybářské stráže na Chomutovsku. (duben 2026) | foto: Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz

Rybář u nádrže Kyjice odmítl na opakovanou výzvu předložit povolenku a rybářský lístek. Do člena rybářské stráže nejprve strkal, poté sedl do auta a nabral ho na kapotu. Nakonec z místa odjel.

Strážce, který měl vše zaznamenané na kameře, zavolal policii. Ta sedmašedesátiletého invalidu díky nahrávce vypátrala.

„Jednání přestupce je zcela nepochopitelné, místo předložení požadovaných dokladů, které měl, situaci vyhrotil zcela zbytečně až do absurdního závěru,“ uvedl mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský.

Potopená loď, nabrání na kapotu. Porybní se v práci bojí, musí měnit strategii

Podobné případy podle něj severočeský územní svaz rybářů zpravidla řeší vyloučením. „Lze očekávat i vyšetřování útoku na úřední osobu,“ doplnil Skalský s tím, že muž měl o několik dní dříve incident s jiným porybným kvůli nezapsané rybě.

Policie už muže za událost s autem obvinila. „Zahájili jsme trestní stíhání pro trestný čin násilí proti úřední osobě,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Podobných případů agresivity proti členům rybářské stráže v posledních letech přibývá. Strážci proto chodí například ve dvou a mají kamery, někdy hlídky doprovázejí policisté.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Tento zámek v Českém středohoří roky nikdo nechce, kraj snížil cenu na třetinu

Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou výzdobou.

Zámek Milešov na Litoměřicku míří počtvrté do dražby. Ústecký kraj, který je majitelem této dominanty Českého středohoří, se rozhodl k radikálnímu kroku a výrazně snížil vyvolávací cenu. Zatímco před...

Manželé senioři zemřeli v Mostě po střetu s mustangem. Jeho řidič nadýchal

Tragická dopravní nehoda osobních vozidel v Mostě (18. dubna 2026)

Nehoda osobních aut, která se stala v sobotu dopoledne v Mostě, si vyžádala dva mrtvé. Šlo o manželský seniorský pár. Zraněného řidiče dalšího z vozů dopravili do mostecké nemocnice, řekl mluvčí...

Přišel o dárce dřeně, zbývají mu dva měsíce. Pavel bojuje s agresivní leukemií

Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Dvakrát už měl na dosah záchranu, dvakrát mu naděje proklouzla mezi prsty. Šestatřicetiletý Pavel Tesárek z Loun bojuje s agresivní leukemií. Léčba mu ale nevychází. Cesta k uzdravení je trnitá.

Rajčata od elektrárny jsou hit. Nahlédněte do obřích skleníků s odpadním teplem

Rajčata ve sklenících firmy Agro Kadaň, která se stala Inovační firmou...

Poptávka po rajčatech vypěstovaných ve sklenících vytápěných odpadním teplem z hnědouhelné elektrárny v Tušimicích na Chomutovsku je velká. Společnost Agro Kadaň má díky tomu zajištěný odbyt na rok...

Kráčet novou přírodou, vidět rozebírání obra. Těžaři otevřou stezku lomem ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA a zámek Jezeří

Do začátku letních prázdnin se otevře stezka pro cyklisty a pěší bývalým hnědouhelným lomem ČSA na Mostecku od Vysoké Pece do Černic. Na léto se plánuje také den otevřených dveří v lomu s...

20. dubna 2026  12:37

Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě

Fanoušci Litvínova během barážového klání s Jihlavou.

V nohách má už tisíc hokejových mil – tři světové šampionáty, přes pět set startů v extralize, boje v Lize mistrů nebo na Spenglerově poháru. Přesto s obráncem Michalem Moravčíkem z Litvínova vstup...

20. dubna 2026  11:54

Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v...

Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední...

20. dubna 2026  11:52

Rajčata od elektrárny jsou hit. Nahlédněte do obřích skleníků s odpadním teplem

Rajčata ve sklenících firmy Agro Kadaň, která se stala Inovační firmou...

Poptávka po rajčatech vypěstovaných ve sklenících vytápěných odpadním teplem z hnědouhelné elektrárny v Tušimicích na Chomutovsku je velká. Společnost Agro Kadaň má díky tomu zajištěný odbyt na rok...

20. dubna 2026  10:07

Vencl: Že mi pod ledem odumřely mozkové buňky? Maximálně jako po dvou pivech

Premium
Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem...

Pod ledem s sebou škubne, upadne do bezvědomí, nad hladinou prý zprvu vypadá jako podvodní zombie, obličej modrý, oči otevřené, zorničky schované. „Až dcerka půjde na strašidelný karneval, tak za...

20. dubna 2026

Děčín je ve čtvrtfinále, Houser viděl drajv. My si derby vyříkáme, supěl Hrubý

Adam Pecháček z Ústí nad Labem v derby s Děčínem

Nikdy neodepisujte Válečníky! Už to vypadalo na předkolo a extrémně složitou cestu v play off, ale po závěrečném kole ligové nadstavby je všechno jinak. Basketbalový Děčín ovládl derby s Ústím 85:80,...

19. dubna 2026  16:37

Brankoviště? Beran v Litvínově bránil úklidu: Ve Vsetíně mi dělali díry

Adam Beran z Jihlavy ve druhém zápase baráže hokejovou extraligu v Litvínově...

Moje brankoviště, můj pokojíček. Jihlavský hokejový gólman Adam Beran ho v Litvínově nechtěl uklízet. Rozhodčí jej však v sobotní barážové bitvě číslo 2 otcovsky umravnil a opora Dukly od druhé...

19. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  11:25

Pracuje s problémovými psy. Největší chybou je jejich polidšťování, říká žena

Spolek Doggoland se věnuje péči o opuštěná a problémová zvířata, hlavně psy....

V Tisé na Ústecku funguje spolek Doggoland, který se věnuje péči o opuštěná a problémová zvířata, hlavně psy. Kromě záchrany a hledání nových domovů se zaměřuje i na systematickou práci, která má...

19. dubna 2026  8:35

Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek

Al-Amir Dawes z Děčína zakončuje na ústecký koš.

Přímý postup do čtvrtfinále play off ligy basketbalistů si v posledním kole nadstavbové části vybojovaly Opava a Děčín. Do předkola musí Písek, který prohrál vyrovnaný zápas v Pardubicích 95:100 a...

18. dubna 2026  21:15,  aktualizováno  22:45

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA ŠTÍHLÉ VÝROBY - NÁSTUP IHNED!

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj, Karlovarský kraj
nabízený plat: 58 000 - 65 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Litvínov - Jihlava 3:1. Druhý zápas baráže v režii domácích, přidávají další vítězství

Litvínovští hokejisté se raduji z gólu Matúše Sukeľa .

Hokejisté Litvínova vyhráli ve druhém utkání baráže o extraligu doma nad Jihlavou 3:1 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Vítěznou branku posledního týmu extraligy dal ve 27. minutě v...

18. dubna 2026  17:20,  aktualizováno  20:25

Další výhra v kvalifikaci na MS. Češky daly čtyři góly, ale zranila se Khýrová

Debutantka v reprezentaci Andrea Švíbková (vpravo) se raduje ze svého gólu...

České fotbalistky uzavřely dubnový reprezentační sraz další suverénní výhrou. Ve čtvrtém zápase kvalifikace o mistrovství světa ve své skupině B1 porazily Černou Horu 4:1. Na stadionu v Nikšiči se...

18. dubna 2026  18:42

