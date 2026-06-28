Mohly byste představit, co to jsou nízkoprahové ošetřovny?
Barbora Bočková: Nízkoprahové ošetřovny fungují tak, že do našich sociálních služeb docházejí zdravotní sestřičky a my jim poskytneme určité prostory pro ošetření klientů, kteří danou sociální službu využívají. Nízkoprahovost spočívá zejména v tom, že je ošetřen úplně každý, kdo o to projeví zájem, bez ohledu na to, zda má osobní doklady nebo kartičku pojištěnce.
Jaké nejčastější problémy nízkoprahové ošetřovny řeší?
Barbora Vernerová: Klienti se na zdravotní sestřičky nejvíce obracejí v případě, že mají otevřené neošetřené rány. Hodně tato setkání také využívají ke konzultacím svého zdravotního stavu a ptají se, na jakého odborníka se mají obrátit a jak moc je jejich problém závažný. Tím, jak se lidé bez dokladů do zdravotních služeb nedostanou, mají tendenci zdravotní problémy přecházet. V nízkoprahové ošetřovně se jim však dostane podpory, že je potřeba vyhledat lékaře a začít pracovat na svém zdraví, aby se věci nezhoršovaly.
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Co s bezdomovci? Teplice mají plán, teď řeší, kde na to vezmou peníze
Kde a kdy nízkoprahové ošetřovny v Teplicích fungují?
Bočková: V Teplicích jsou dvě nízkoprahové ošetřovny. Jedna funguje ve spolupráci s naším nízkoprahovým denním centrem Květina v Řetenicích, kde se klienti mohou na zdravotnický personál obrátit každou středu v dopoledních hodinách. Sestřičky jsou u nás jednu hodinu. Podobnou možnost mají klienti kontaktního centra s terénním programem White Light v Trnovanech, kde jsou sestřičky ve čtvrtek.
Kdo jsou vaši klienti?
Bočková: Naše sociální služba pracuje s lidmi v nejtěžší formě bytové nouze, což jsou osoby bez přístřeší. V oficiálních dokumentech se uvádí, že v Teplicích žije okolo 100 bezdomovců. Nicméně na naši službu se obrací 150 různých klientů měsíčně. Každý den k nám dochází na padesát klientů. Cílovou skupinou kontaktního centra White Light jsou osoby závislé na návykových látkách.
Mohla byste popsat příběhy lidí, kterým se díky nízkoprahovým ošetřovnám podařilo pomoci?
Vernerová: Jeden náš klient přes zimu utrpěl vážnější omrzliny na nohou a měl silné bolesti. Podařilo se nám ho namotivovat, aby začal využívat ošetřovnu v našem nízkoprahu. Přicházel každou středu a sestřička mu omrzliny pravidelně ošetřovala a převazovala. Díky tomu se podařilo celý defekt ošetřit a má díky tomu nohy zhojené. Projevilo se to i na jeho chůzi, celkově se zkrátka cítil lépe. Aktuálně pracujeme s klientem, kterého přesvědčujeme, aby vyhledal kožní oddělení kvůli přeléčení syfilis. Už se nám ho podařilo nakontaktovat na zdravotní sestřičku, která to s ním probrala. Ošetřila a převázala mu otevřenou ránu a podařilo se nám ho objednat na kožní oddělení.
Dalším příkladem může být klientka, která jednou ráno přišla s pořezanýma rukama. Měla nějaký konflikt s partnerem. Sestřička ji ošetřila a ona na základě rozhovoru, který jsme s ní vedli, dostala motivaci incident nahlásit na policii. To je velmi důležité, protože ženy na ulici toho musí vydržet hodně a dost často jsou už ve fázi, že nemají snahu to řešit, protože se to děje opakovaně. Tato žena sice mohla jít na urgent, ale ze zkušenosti víme, že ne vždy jsou tam naši klienti přijímáni vstřícně.
Jaký výhled máte v oblasti nízkoprahové péče do budoucna? Co ještě bude třeba udělat pro zdraví a smysluplný život lidí na ulici?
Bočková: Nízkoprahovou péči potřebujeme v Teplicích rozšířit. Potřebujeme k tomu ale větší prostory. Ty, ve kterých se naše služba nachází, jsou nedostatečné. Ošetřovnu vždy jednou týdně provizorně připravíme z konzultační místnosti, což není ideální. Dlouhodobě usilujeme o větší prostory a dlouhodobě se nám to nedaří. Dále bude velmi důležité se mnohem víc propojit s teplickými psychiatry. Do budoucna bychom také rádi do týmu získali psychiatrickou sestřičku. Je všeobecně známo, že jedním z hlavních problémů, se kterými se lidé na ulici potýkají, je nejen zdravotní stav obecně, ale i problematika duševního zdraví, což je v podstatě i bariérou smysluplného návratu do běžného života.