Video se vzteklým kurýrem se objevilo ve facebookové skupině Město Dubí. Záběry, které natočila svědkyně nestandardního chování doručovatele, ukazují dvojici mladých mužů, kteří vkládají zásilky do výdejního boxu v Zahradní ulici v Dubí.

Jeden z nich se chová velmi agresivně. Nevybíravě se vyjadřuje a vulgárně nadává směrem k zákazníkům. Při vkládání balíků do výdejního boxu mlátí dvířky jednotlivých zásuvek. Jeden balík se do boxu nevešel, muž na něj dupnul a zničený ho nacpal do boxu.

Pro deník Blesk aktér z videa uvedl: „Mrzí mě, co se stalo, ale čas už nevrátím. Měl jsem špatný den a nahromadil se ve mně vztek,“ vysvětlil Václav Hanuš z Děčína. Dodal, že o několik dní dříve mu praskla pneumatika na autě a měl co dělat, aby nenaboural. V pondělí zase vyfasoval auto, které mělo potíže s bezpečnostními systémy brzdění a kontrolou trakce a navíc nešlo vůbec zamknout.

Společnost Zásilkovna s kurýrem ukončila spolupráci. „Šlo řidiče smluvního partnera Zásilkovny. Tento řidič pro nás už zásilky nerozváží a rozvážet nebude,“ uvedla společnost v prohlášení s tím, že dopravce dostal pokutu.

Mluvčí společnosti pro deník Blesk uvedl, že řidiči jsou předem důkladně instruováni o tom, jak se mají vůči zákazníkům, jejich zásilkám i veřejnosti chovat. „Záleží nám na kvalitě doručení i na spokojenosti zákazníků. V tomto případě šlo o jednoznačný a nepřijatelný exces jednotlivce, který je v přímém rozporu s našimi hodnotami i pravidly,“ řekl mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec.