Trest je přísný, ale nevybočuje, řekl soud. Kuplíři potvrdil 18 let

Soud uznal, že je Rigův trest přísný, ale zároveň konstatoval, že není nikterak výjimečný. „Máme za to, že nijak nevybočuje ze zákonnosti,“ zdůvodnil předseda senátu vrchního soudu Luboš Vrba, proč nepřikročil k jeho snížení. Na délce trestu se navíc projevila Rigova trestní minulost a škodlivost následků jeho činnosti.

Rigo spolu se svou tehdejší ženou Darinou, která nyní používá jméno Cicková, v letech 2004 až 2016 připravili lidi o doklady a násilím, kterého se dopouštěl především Július, je nutili pracovat například v myčce aut, ale i provozovat prostituci, uzavírat sňatky s cizinci s kořeny mimo Evropskou unii nebo je zneužívali k podvodům v britských bankách.



Seznam poškozených čítá více než deset lidí. Rigovi si jejich vykořisťováním podle závěrů vyšetřovatelů přišli na šestnáct milionů korun.

Krajský soud v Ústí nad Labem za to Riga v listopadu roku 2019 poslal na 18 let do vězení, jeho ženu pak na devět. Další člen skupiny, Karel Ádám, dostal šest let za obchodování s lidmi.

S podmíněnými tresty odešli bratr šéfa bandy Josef Rigo, který dostal osmnáctiměsíční podmínku, a Blanka Sárköziová. Ta dostala za kuplířství dvouletou podmínku. K soudu však opět nepřišla a trestní stíhání je proti ní vedeno jako proti uprchlé.



U těchto dvou obžalovaných vrchní soud uvedl, že jde naopak o tresty velmi mírné, spíš výchovného charakteru.



Předseda senátu vyzdvihl precizní rozsah odůvodnění rozsudku ústeckého krajského soudu, který čítá kolem dvou set stran. „Rozebírá obšírně obsah jednotlivých výpovědí, které dává do souvislosti s důkazy a uzavírá tak pomyslný kruh důkazů, které svědčí o tom, že se skutky opravdu staly,“ uvedl mimo jiné Vrba.



15. července 2019

I když se celá trestná činnost stala na území Velké Británie, podle soudu britské policejní orgány opatřily velké množství důkazních prostředků. Byly například zjištěny i toky finančních prostředků na účty obžalovaných.



„Máme za to, že soud shromáždil v rámci nalézacího řízení tolik přesvědčivých důkazů, ze kterých vycházel při svém rozhodnutí, že zjistil řádně skutkový stav věci, o němž nevznikají důvodné pochybnosti,“ doplnil Vrba.



Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné, obžalovaní už mohou podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.