Podle informací, které policisté nyní k případu zveřejnili, mladíci ve středu dopoledne spáchali loupež v děčínské části Křešice.
„Došlo zde k vniknutí na pozemek a vstupu do domu pod pohrůžkou střelné zbraně, následně bylo odcizeno vozidlo zaparkované u domu, se kterým z místa dva podezřelí mladíci odjeli,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
Nedaleko České Kamenice automobil s mladíky spatřila hlídka českolipských policistů, kteří se do pátrání také zapojili. „Auto začali pronásledovat. Na polní cestě poblíž Kunratic u České Kamenice oba mladíci rychle vystoupili z vozidla a dali se na útěk. Jednoho z nich se podařilo policistům po použití varovných výstřelů zadržet,“ popsala Kubíčková.
Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto
Druhému se ale podařilo pronásledovatelům uniknout do okolních lesů. Následovala několikahodinová pátrací akce, které se zúčastnili i hasiči se čtyřkolkami a drony. Policie prostřednictvím médií žádala o pomoc také veřejnost.
„Krátce před 18. hodinou policisté na základě poznatků a vlastního operativního šetření hledaného vypátrali a zadrželi,“ podotkla Kubíčková.
Vyšetřovatelé mladíky obvinili z loupeže a porušování domovní svobody. U obou žádají vazbu.
Za trestný čin loupeže může soud uložit trest odnětí svobody od dvou do deseti let, mladistvým hrozí trest poloviční.