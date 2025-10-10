Mladík podezřelý z loupeže měl komplice, policie ukázala dramatické zadržení

  11:31
Šestnáctiletý mladík, po němž policie ve středu intenzivně pátrala na Děčínsku poté, co se se zbraní v ruce dopustil loupeže, měl ještě o rok mladšího komplice. Policisté zveřejnili záznam ze zadržení chlapců. Jednoho chytli na polní cestě, staršího několik hodin hledali po lesích. Při akci museli použít i varovné výstřely.

Podle informací, které policisté nyní k případu zveřejnili, mladíci ve středu dopoledne spáchali loupež v děčínské části Křešice.

„Došlo zde k vniknutí na pozemek a vstupu do domu pod pohrůžkou střelné zbraně, následně bylo odcizeno vozidlo zaparkované u domu, se kterým z místa dva podezřelí mladíci odjeli,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Nedaleko České Kamenice automobil s mladíky spatřila hlídka českolipských policistů, kteří se do pátrání také zapojili. „Auto začali pronásledovat. Na polní cestě poblíž Kunratic u České Kamenice oba mladíci rychle vystoupili z vozidla a dali se na útěk. Jednoho z nich se podařilo policistům po použití varovných výstřelů zadržet,“ popsala Kubíčková.

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Druhému se ale podařilo pronásledovatelům uniknout do okolních lesů. Následovala několikahodinová pátrací akce, které se zúčastnili i hasiči se čtyřkolkami a drony. Policie prostřednictvím médií žádala o pomoc také veřejnost.

„Krátce před 18. hodinou policisté na základě poznatků a vlastního operativního šetření hledaného vypátrali a zadrželi,“ podotkla Kubíčková.

Vyšetřovatelé mladíky obvinili z loupeže a porušování domovní svobody. U obou žádají vazbu.

Za trestný čin loupeže může soud uložit trest odnětí svobody od dvou do deseti let, mladistvým hrozí trest poloviční.

