Oprava teplického domu kultury potrvá déle, můžou za to jinak zakreslené plány

Rekonstrukce kulturního domu v Teplicích má další zpoždění. Oprava kulturní památky, kterou projektoval v druhé polovině 70. let minulého století architekt Karel Hubáček a která měla být původně hotová do konce loňského roku a následně do jara, skončí až po prázdninách.