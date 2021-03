Za schvalování vraždy Roma musí kulturista Grznár zaplatit 15 tisíc

„Byli jsme si téměř jisti, že to takhle dopadne. Podáme dovolání k Nejvyššímu soudu,“ sdělil šestatřicetiletý sportovec hned po vynesení verdiktu.

„Už po rozhodnutí Okresního soudu v Chomutově jsme uváděli, že nepočítáme s velkým úspěchem na úrovni krajského soudu a že budeme pokračovat dál. To se naplnilo,“ doplnil jeho obhájce Jan Varga.



Filip Grznár podle obžaloby v červnu 2017 natočil v Plzni video, v kterém schvaluje vraždu v Chomutově.



V květnu 2017 na tamním sídlišti zastřelil Petr Benda romského řidiče dodávky, přičemž se hájil, že chtěl chránit lidi na ulici a nakonec i sebe, protože šofér podle něj najížděl do lidí a jiných vozů a nakonec jel proti němu. Benda si za to odpykává 10 let vězení.

Grznár zveřejnil na svém profilu na Instagramu video, ve kterém střelbu schvaloval.

„Nějaký cikán najížděl autem do lidí a někoho zranil. Nějaký člověk se tam proti němu ohradil, vzal legálně drženou devítku a zastřelil ho. Dobrou věc udělal. Problém je v tom, že zku… česká justice ho bude posílat za katr, docela na raketu, hrozný. A cikáni chtějí dělat nepokoje a vyhrožují jeho rodině. Jestli to udělají, tak si pro ty cikány jedu do Chomutova. Vyvraždím to,“ řekl doslova Grznár ve zmíněném videu.

Šlo o nadsázku, hájil se

Okresní soud v Chomutově mu za to nejprve uložil peněžitý trest ve výši 15 tisíc korun formou trestního příkazu za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za schvalování trestného činu. Grznár však částku odmítl zaplatit, a tak bylo ve věci nařízeno hlavní líčení.

V něm se sportovec hájil tím, že svá prohlášení nemyslel doslova, že ve skutečnosti nikoho vyvraždit nechtěl, ale šlo prý pouze o nadsázku s cílem zaujmout ve videu co nejširší veřejnost.

Před soudem pronesl, že jeho videa jsou „určitý druh umělecké tvorby“ a potřebuje mít co nejvyšší sledovanost, protože ho za to platí sponzoři.

Hájil se také tím, že video vzniklo jako reakce na určitou situaci, o které v té době neměl moc informací. „Jen jsem věděl, že někdo se postavil se zbraní člověku, který řídil auto a najížděl do lidí. Tedy zbraň proti zbrani. Ani jsem nevěděl, že tam někdo umřel,“ uvedl Grznár.

„Nikdo nemohl brát vážně, že coby známá osobnost a otec dvou dětí pojedu do Chomutova a někoho tam budu vyvražďovat. To je absurdní,“ dodal.

Soudkyně: Výhrůžka obavu vzbudit mohla

Okresní soud mu nicméně vyměřil stejný peněžitý trest. V případě, že by ho nezaplatil, mu navíc uložil i náhradní trest v délce jednoho měsíce za mřížemi. Ten ale dnes krajský soud nepotvrdil, podle novely zákona o soudech a soudcích už totiž nemohou být náhradní tresty ukládány.

„Stejně jako soud prvního stupně jsme dospěli k závěru, že dva přečiny, z kterých byl obžalován, byly spáchány. Trest je víceméně symbolický, je přiměřený,“ okomentovala rozsudek soudkyně Naděžda Hájková.

Podle obhajoby však jednání Grznára nemělo být vůbec posuzováno jako trestný čin. „Ani v přípravném řízení ani v hlavním líčení nebylo vůbec prokazováno, natož prokázáno, že by jeho výhrůžka vyvolala nějakou obavu osob. Všem bylo jasné, že je to nadsázka. Nikdo se neobával o život ani se neobrátil na policii,“ vysvětloval v soudní síni Varga.

S tím se ale soudkyně neztotožnila. „Podstatné je, zda ta výhrůžka byla takového charakteru, že by mohla obavu vzbudit, bez ohledu na to, jestli ji skutečně vzbudila. Dospěli jsme k závěru, že tato výhrůžka takovou obavu vzbudit mohla, tudíž byla způsobilá,“ sdělila Hájková po vynesení rozsudku.