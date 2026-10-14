Podle ŘSD se stavba také prodraží, z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně na více než čtyři miliardy korun.
„Spustili jsme do provozu 2,2 kilometru dlouhý úsek mezi Petrohradem a Lubencem s tím, že do konce listopadu odstraníme provizorní napojení, po kterém se doteď jezdilo,“ řekl ve středu novinářům Mátl.
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Stavba D6 narazila na problémy. Tvrdost podloží komplikuje zakládání mostů a estakád
Zbývá dostavět 9,1 kilometru, kde ŘSD řeší největší problém u 240 metrů dlouhého mostu u mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/27. Mátl věří, že jako celek bude stavba uvedena do provozu v roce 2028.
Dostavba zbývající části se i kvůli podmáčenému podloží zatím zdržela o 11 měsíců, v provozu měla být původně od loňského prosince.
„Na vině jsou extrémně špatné geologické podmínky. Jsou tam tektonické zlomy, což nešlo odhalit předchozím průzkumem. Obě části mostu tedy nejde vysouvat zároveň, jak se plánovalo,“ uvedl Mátl. Původně zamýšlená změna technologie by podle něj stavbu prodloužila ještě více. Nakonec se každá část mostu postaví jinou technologií.
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Poslední úsek dálnice z Prahy do Varů má povolení, hotový má být v roce 2028
Mátl dnes uvedl, že dálnice D6 bude hotová do konce roku 2029. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl v březnu v Karlových Varech, že dálnice z Prahy do Karlových Varů bude dokončena do června 2029. Do té doby se počítalo s dokončením posledních úseků v roce 2028. Celá dálnice z Prahy do Chebu bude po dokončení dlouhá přes 168 kilometrů.
U Lubence na Lounsku pokračuje stavba dálnice D6 a dělníci budují středisko údržby. Aktuálně je ve výstavbě 25 kilometrů, v první polovině příštího roku by měly být podle Mátla zahájeny všechny úseky stavby. V září vybralo ŘSD zhotovitele stavby mezi Žalmanovem a Olšovými Vraty na Karlovarsku, úsek dlouhý 7,3 kilometru postaví za 2,312 miliardy bez DPH sdružení společností Eurovia CZ, Stavby mostů, MI Roads a Berger Bohemia.
Loni začala na D6 stavba 7,9 kilometru dlouhého úseku Knínice - Bošov v Karlovarském kraji za 2,34 miliardy korun a stavba téměř sedmikilometrového úseku Žalmanov - Knínice, který má stát 2,16 miliardy korun. Naopak dokončeny byly obchvaty Hořesedel a Hořoviček na Rakovnicku.
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Záběry ukazují výstavbu dálnice D6 z výšky. ŘSD narazilo na problémy
V přípravě je kromě úseku Olšová Vrata - Žalmanov i navazující úsek z Olšových Vrat do Karlových Varů. Poslední úsek dálnice mezi Prahou a lázeňským městem má být dlouhý osm kilometrů a jeho předpokládaná cena je 4,3 miliardy korun.