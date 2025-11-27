Špatnou vodu na Lounsku bude řešit policie, firma objevila nelegální propojení

V Kryrech na Lounsku mají od čtvrtka opět pitnou vodu v městské síti. Výsledky kompletních rozborů vzorků prokázaly, že v dodávané vodě nejsou bakterie ani jiné nežádoucí látky. Vodohospodáři odhalili při kontrolách tři nelegální propojení cizích zdrojů s veřejným vodovodním řadem, což by mohl být zdroj kontaminace. Oznámili to policii.
Celé Kryry, kde žije zhruba 2 350 obyvatel, byly bez pitné vody od soboty. Lidé se předtím opakovaně obraceli na vodohospodáře s dotazem, zda je voda z kohoutku v pořádku. Mnohé sužovaly střevní potíže. Výsledky rozborů opětovně ukázaly výskyt koliformních bakterií ve vzorcích z ulic Za Stodolami a Jezerní skýtající 22 odběrných míst pro 143 obyvatel.

Zaměstnanci deset dní dezinfikovali vodovodní řad, odkalovali, kontrolovali jednotlivé přípojky, odebírali vzorky a v akreditované laboratoři je vyhodnocovali. Po celou dobu zásobovali obyvatele Kryr cisternami.

Střevní potíže z vody na Lounsku. Příčinou může být načerno připojená studna

Z výsledků rozborů bylo zřejmé, že do Kryr je přiváděna pitná voda ve všech parametrech odpovídajících legislativě. Při kontrolách odhalili pracovníci tři nelegální propojení cizích zdrojů s veřejným vodovodním řadem.

„Opakovaně upozorňujeme, že je přísně zakázáno mít propojený jiný zdroj vody (například studnu, vrt) s vodovodní přípojkou,“ uvedla mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová. Vodohospodáři nyní předloží policii soupis veškerých opatření, která museli kvůli znečištění sítě učinit, a to včetně nákladů na zajištění třech cisteren s pitnou vodou.

Občané se na město obracejí s dotazy, které se týkají úhrady vodného a případných slev. Radnice na svém webu upozornila, že s největší pravděpodobností nebude nutné podávat individuální žádosti o slevu, ale poskytnuta bude pravděpodobně paušálně všem odběratelům. „Nyní jsme prioritně řešili obnovení zásobování pitnou vodou. Teď se budeme zabývat dalšími věcmi, které s přerušením dodávek souvisí,“ uvedla mluvčí Kardianová.

Základní škola vyhlásila na úterý a středu ředitelské volno, protože školní jídelna nebyla schopna zajistit stravu. Nabídla možnost pobytu žáků ve školní družině. Mateřská škola zůstala otevřená s tím, že rodiče museli zajistit stravu pro své děti sami.

