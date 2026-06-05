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Město odmítlo odevzdat kraji „nepoužité“ miliony ze sbírky, soud to schválil

Miroslava Strnadová
  7:03
Vleklý spor o to, kam poputuje devítimilionový zbytek z humanitární sbírky pro bouří poničené Stebno, se přesunul k soudu. Město Kryry, pod které Stebno spadá, mělo peníze do 7. května odeslat Ústeckému kraji, místo toho ale podalo správní žalobu a peníze si nechalo. Krajský soud v Ústí nad Labem nyní do případu poprvé zasáhl – miliony si Kryry prozatím mohou nechat.
Silná bouře napáchala ve Stebně velké škody. ( 25. 6. 2021).

Silná bouře napáchala ve Stebně velké škody. ( 25. 6. 2021). | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

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„Podali jsme správní žalobu a současně jsem požadovali o vydání předběžného opatření, abychom mohli ponechat prostředky na sbírkovém účtu, který máme vedený odděleně,“ uvedl starosta Kryr Václav Kadleček s tím, že soud městu v otázce nepřevedení peněz vyhověl.

Žalobu město podalo na ministerstvo vnitra. To totiž odmítlo odvolání kryrské radnice a potvrdilo tak dřívější rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, který konání veřejné sbírky dozoruje, o převedení 9,2 milionu korun do krajského rozpočtu a o jeho použití ve fondu pro mimořádné události.

Blamáž. Město nedokázalo využít miliony z „bouřkové“ sbírky, musí je poslat kraji

Tříčlenný senát Krajského soudu v Ústí nad Labem rozhodl o odkladu platby v závěru května. Soudci dali městu za pravdu, že okamžité odeslání milionů by pro něj znamenalo mnohem větší újmu než pro kraj. Kryry argumentovaly tím, že po převodu peněz by sbírka nevratně zanikla. Pokud by navíc radnice následný soudní spor vyhrála, kraj by musel miliony složitě posílat zpět. O takovém kroku by totiž muselo hlasovat krajské zastupitelstvo. Přineslo by to administrativní chaos.

Silná bouře napáchala ve Stebně velké škody. ( 25. 6. 2021).
Vladimír Wűrtherle si šetřil na novou elektrickou protézu. Peníze nyní věnoval rodině ze Stebna na Lounsku, která přišla během ničivé bouře o střechu nad hlavou. (6. 7. 2021)
Obec Stebno se vzpamatovává z ničivé bouře. Místním pomáhá s odklízením sutí řada dobrovolníků. (6. 7. 2021)
Místo, kde před ničenou bouří stála stodola. I o tu rodina Přibíkových přišla. (6. 7. 2021)
61 fotografií

Starosta Kadleček upozornil, že Kryry stejně nemohou s miliony korun od dárců v mezičase jakkoliv manipulovat. „U nás jsou ty prostředky zamčené. Lze se k nim dostat pouze na základě rozhodnutí orgánů – ať už ministerstva, kraje nebo soudu – a teprve na základě toho nám banka povolí transakci. Nemůžeme s těmi penězi volně disponovat,“ uvedl starosta.

Ústecký kraj, který na vrácení peněz původně trval, nyní musí počkat na konečný verdikt. „V tuto chvíli Ústecký kraj k žádným krokům nepřistoupí a vyčká rozhodnutí soudu,“ uvedla krajská tisková mluvčí Magdalena Fraňková.

25. června 2021

Tornádo na Moravě

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Kdy přesně padne rozsudek, který určí, zda miliony definitivně propadnou kraji, nebo zůstanou Kryrům, zatím není jasné. Soud o samotné žalobě teprve bude rozhodovat a podle Kadlečka termín jednání dosud nestanovil.

Extrémní bouře se Stebnem prohnala 24. června 2021. Celkové škody přesáhly 150 milionů korun. Silný vítr a kroupy poškodily jak městský majetek, včetně parku v centru obce, tak řadu obydlí.

Špatně spím. Lidem ze zničeného Stebna se vrací hrůza po úderu bouře

S následky přírodního živle se obec a lidé vyrovnávali i díky silné podpoře lidí z celé České republiky. V městské humanitární sbírce se sešlo téměř 24 milionů korun. Podle konečného vyúčtování však radnice na deklarovaný účel využila pouze necelých 15 milionů. Zbylou sumu nedokázala utratit podle účelu sbírky.

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