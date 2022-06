Ubývání vody v rašeliništích je hrozba pro ekosystém, pomoci má průzkum

„Budeme sbírat a vyhodnocovat hydrologická a hydrochemická data, která charakterizují množství povrchových a podzemních vod, jejich jakost a dynamiku. Nyní průzkum bude v oblasti přírodního Prameniště Chomutovka, což je jeden ze zdrojů vody, která míří na úpravnu Třetí Mlýn,“ řekla náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková (ANO) s tím, že průzkum má začít letos v září a trvat bude dva roky.

Přírodní rezervace Prameniště Chomutovky o rozloze 1 961 hektarů tvoří dvě území. Jádrem oblasti severně a západně od Hory Svatého Šebestiána jsou tři velká zachovalá rašeliniště - Pod Jelení horou, Pod Novoveským vrchem a Polské rašeliniště.

Celé území má mimořádný význam pro krušnohorskou populaci tetřívka obecného a řadu dalších vzácných druhů zvířat i rostlin. Před lety tu probíhal projekt přeshraniční spolupráce zaměřený na revitalizaci rašelinišť na německé i české straně. Ten byl úspěšně ukončen a jeho součástí byl i monitoring části rašeliniště, díky němuž vzniklo zařízení na sledování a odběry vod a řada vrtů.

„Nyní by se měl založit stabilní systém vrtů a měrných profilů i na dalším území. Jejich prostřednictvím se budou sledovat průtoky vod, její množství, proudy podzemních vod, vztah mezi vrstvami vody, závislost rašeliniště na srážkách a teplotě. Sleduje se i obsah huminových látek, jež vznikají rozkladem rostlinných zbytků a uvolňují se do vod rozkladem rašeliny, což rašeliniště odvodňuje,“ přibližuje Tomáš Burian, vedoucí oddělení životního prostředí na krajském úřadě.

Měření a sledování pokud možno nastálo

Čím je v rašeliništi méně vody, tím je ta odtékající tmavší. To pak dělá problém v úpravnách vod i pro vodárenské účely.

„Potřebujeme zjistit, jak se projeví, když se revitalizace rašeliniště udělá tím, že se zruší hydromeliorační sítě,“ uvedl Burian. Hrázky či odvodňovací kanály, které jsou součástí takové sítě, se dělají právě kvůli tomu, aby se voda na místě zadržela a rašeliniště se obnovilo.

„Avšak existují názory, a není to zcela nepodložené, že právě tím dochází ke zhoršování jakosti odtékajících vod. Což může prodražovat úpravu vody. Cílem zkoumání je tedy zjistit, zda tomu tak opravdu je. Dozvíme se, jaký vliv má revitalizace rašelinišť na jakost a množství odtékajících vod. Chceme přitom, aby měření a sledování jakosti vod probíhalo pokud možno už stále. Touto zakázkou by se měl dokončit soubor všech měřicích objektů a měla by se podchytit plocha, kde se revitalizace ještě neudělala,“ doplnil Burian s tím, že v budoucnu by monitorovací systém mohly sledovat i výzkumné organizace.