Samici Lottu a samce Lucu vypustili vědci v lesním revíru Eibenstock nedaleko česko-německé hranice. Oběma je něco přes rok a pocházejí ze zoologických zahrad.
„Lotta je z chovného programu v rezervaci Oberrabenstein, která patří k zoologické zahradě v Chemnitzu,“ uvedla Karin Bernhardt, mluvčí Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Drážďanech. Luca pochází z belgické zoologické zahrady Domaine Des Grotte-de-Han.
Na vypuštění do volné přírody se byli oba rysi důkladně připravovali, a to v takzvaném koordinačním výběhu v rezervaci divokých koček Hütscheroda v Německu. Žili zde daleko od lidí a dostávali maso z volně žijící zvěře. „Jak Lotta, tak Luca úspěšně absolvovali všechny nezbytné testy chování a zdravotní prohlídky,“ popsala Bernhardt. Jejich odvezení do Krušných hor už tak nic nebránilo.
„S každým dalším rysem vypuštěným do volné přírody roste místní populace. Zároveň nově vypuštěná zvířata přinášejí nové geny,“ dodala mluvčí. To je velmi důležité. Populace rysů ve střední Evropě totiž pocházejí z poměrně malého počtu zakladatelských zvířat. Kvůli tomu se pak stále častěji objevuje příbuzenské křížení, klesá genetická rozmanitost a zároveň roste náchylnost k nemocem.
|
Na Šumavě vznikly jedinečné snímky, žena zblízka vyfotila mládě rysa
Kromě Lotty a Lucy se krušnohorská populace rysů nedávno rozrostla také o dvě mláďata od samice Alvy, kterou odborníci vypustili před dvěma lety na jaře. Potvrdily to fotopasti, koťata podle vědců vypadají zdravá a silná.
Otcem by mohl být samec Chapo vypuštěný v létě 2024, jeho srst má podobný vzor jako ta u malých rysů. S naprostou jistotou to však říci nelze – v době říje se totiž v Alvině teritoriu pohyboval také samec Bardi, který se v Krušnohoří zabydlel letos v únoru. Nebyl zde ovšem vypuštěn odborníky, přišel sám ze Šumavy.
Jde již o druhá Alvina mláďata, první se narodila loni v létě. I v tomto případě byl s největší pravděpodobností jejich otcem Chapo.
|
VIDEO: Zvládl nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor
Projekt ReLynx odstartoval v roce 2022. Saští odborníci chtějí jeho prostřednictvím přispět k tomu, aby mohli rysi v Německu opět osídlit svá původní teritoria. Šelmy vypuštěné v Krušnohoří mají navíc pomoci s propojením stávajících a nově vznikajících rysích populací ve střední Evropě. Koordinátorem projektu je Senckenbergská společnost pro přírodní výzkum, s monitoringem pomáhá Technická univerzita Drážďany.
V Krušných horách už bylo vypuštěno devět jedinců (včetně Lotty a Lucy) a další mají následovat. Do roku 2030 či 2031 by zde takto mělo najít domov ještě zhruba deset rysů.
|
12. května 2026