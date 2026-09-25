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Rysí koťata z Krušných hor dováděla u fotopasti. Otcem může být „poutník“ ze Šumavy

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  6:37
Samici Alvě vypuštěné do Krušných hor v roce 2024 se v uplynulých týdnech...

Samici Alvě vypuštěné do Krušných hor v roce 2024 se v uplynulých týdnech narodila již druhá mláďata. (2026) | foto: archiv Naturschutz LfULG, H. Stockburger

Samice Lotta při vypouštění do volné přírody Krušných hor (2026)
Samec Luca při vypouštění do volné přírody Krušných hor (2026)
Samice Nova se narodila ve volné přírodě ve Švýcarsku. Teď poznává Krušné hory.
Vypouštění samce Juna do volné přírody Krušných hor
9 fotografií
Nové zvířecí obyvatele mají Krušné hory, saští odborníci tam v rámci projektu ReLynx nedávno vypustili další dva rysy. Jde už od osmého a devátého, které sem takto přivezli. Dvojice však není jediným přírůstkem – samici vypuštěné v roce 2024 se v uplynulých týdnech narodila již druhá mláďata.

Samici Lottu a samce Lucu vypustili vědci v lesním revíru Eibenstock nedaleko česko-německé hranice. Oběma je něco přes rok a pocházejí ze zoologických zahrad.

„Lotta je z chovného programu v rezervaci Oberrabenstein, která patří k zoologické zahradě v Chemnitzu,“ uvedla Karin Bernhardt, mluvčí Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Drážďanech. Luca pochází z belgické zoologické zahrady Domaine Des Grotte-de-Han.

Samici Alvě vypuštěné do Krušných hor v roce 2024 se v uplynulých týdnech narodila již druhá mláďata. (2026)
Samice Lotta při vypouštění do volné přírody Krušných hor (2026)
Samec Luca při vypouštění do volné přírody Krušných hor (2026)
Samice Nova se narodila ve volné přírodě ve Švýcarsku. Teď poznává Krušné hory.
9 fotografií

Na vypuštění do volné přírody se byli oba rysi důkladně připravovali, a to v takzvaném koordinačním výběhu v rezervaci divokých koček Hütscheroda v Německu. Žili zde daleko od lidí a dostávali maso z volně žijící zvěře. „Jak Lotta, tak Luca úspěšně absolvovali všechny nezbytné testy chování a zdravotní prohlídky,“ popsala Bernhardt. Jejich odvezení do Krušných hor už tak nic nebránilo.

„S každým dalším rysem vypuštěným do volné přírody roste místní populace. Zároveň nově vypuštěná zvířata přinášejí nové geny,“ dodala mluvčí. To je velmi důležité. Populace rysů ve střední Evropě totiž pocházejí z poměrně malého počtu zakladatelských zvířat. Kvůli tomu se pak stále častěji objevuje příbuzenské křížení, klesá genetická rozmanitost a zároveň roste náchylnost k nemocem.

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Kromě Lotty a Lucy se krušnohorská populace rysů nedávno rozrostla také o dvě mláďata od samice Alvy, kterou odborníci vypustili před dvěma lety na jaře. Potvrdily to fotopasti, koťata podle vědců vypadají zdravá a silná.

Otcem by mohl být samec Chapo vypuštěný v létě 2024, jeho srst má podobný vzor jako ta u malých rysů. S naprostou jistotou to však říci nelze – v době říje se totiž v Alvině teritoriu pohyboval také samec Bardi, který se v Krušnohoří zabydlel letos v únoru. Nebyl zde ovšem vypuštěn odborníky, přišel sám ze Šumavy.

Jde již o druhá Alvina mláďata, první se narodila loni v létě. I v tomto případě byl s největší pravděpodobností jejich otcem Chapo.

VIDEO: Zvládl nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor

Projekt ReLynx odstartoval v roce 2022. Saští odborníci chtějí jeho prostřednictvím přispět k tomu, aby mohli rysi v Německu opět osídlit svá původní teritoria. Šelmy vypuštěné v Krušnohoří mají navíc pomoci s propojením stávajících a nově vznikajících rysích populací ve střední Evropě. Koordinátorem projektu je Senckenbergská společnost pro přírodní výzkum, s monitoringem pomáhá Technická univerzita Drážďany.

V Krušných horách už bylo vypuštěno devět jedinců (včetně Lotty a Lucy) a další mají následovat. Do roku 2030 či 2031 by zde takto mělo najít domov ještě zhruba deset rysů.

12. května 2026
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