Kanaďané se vydali do Krušných hor. Zjišťují, zda se vyplatí těžit stříbro

Baterie z lithia by se mohly vyrábět v Prunéřově Prunéřov u Kadaně jako jednu z nejvhodnějších lokalit v Česku pro vznik gigafactory, kde by se měly vyrábět baterie pro elektromobily, představil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. V blízké budoucnosti by kvůli významnému rozvoji elektromobility měly v Evropě vzniknout až desítky podobných továren. V Česku pak podle současných analýz mohou vyrůst i dvě. „V úvahu přichází sedm až osm lokalit. Lokality musí splňovat několik parametrů. Od velikosti pozemku, připojení na rozvodnou síť či vhodnost z hlediska územního plánu. Z tohoto pohledu vychází lokalita Prunéřova jako jedna z nejvhodnějších,“ uvedl Beneš během návštěvy premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v Ústeckém kraji. V místě uhelné elektrárny Prunéřov I, kterou ČEZ odstavil v loňské roce, tak může vyrůst továrna, kde by se mohlo zpracovávat lithium, které se má těžit na Cínovci na Teplicku. Továrna má také zaměstnávat tisíce lidí a pomoci s transformací regionu po útlumu těžby uhlí. Právě s firmou ČEZ česká vláda letos v červenci podepsala memorandum ohledně vzniku gigafactory. Nyní se hledají strategičtí partneři, kteří by se na výstavbě továrny podíleli. „S předsedou představenstva Volkswagenu Herbertem Diessem budeme mít jednání jedenáctého října,“ řekl Andrej Babiš. Volkswagen je jedním z potencionálních partnerů české strany. Jednání s ním probíhají již téměř rok „Vedle Volkswagenu jednáme i s dalšími partnery, převážně z Asie. Finální rozhodnutí s kým projekt bude či jestli půjde o konzorciální seskupení bychom rádi provedli do konce tohoto roku,“ doplnil Daniel Beneš s tím, že první fáze příprav na vznik gigafactory by mohla být hotová do roku 2025.