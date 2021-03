Ať zastupitelé jednají až odpoledne, žádala petice lidí z Krupky. Marně

Pod petici se nakonec podepsalo celkem 530 lidí. Starosta Zdeněk Matouš (Lepší sever) ale jejich žádosti nevyhověl.



„Z mého pohledu je petice vyřízená, petentům jsem na ni odpověděl. Uvidíme, jak to bude vypadat, až skončí pandemie,“ sdělil Matouš zastupitelům na posledním jednání. Někteří z nich totiž chtěli petici občanů zařadit do programu jako jeden z bodů. To se ale nestalo.

MF DNES se podařilo získat odpověď starosty organizátorům petice. V dokumentu jim vysvětluje, že vzhledem k probíhající pandemii koronaviru není osobní účast veřejnosti na jednáních příliš vhodná.

Připomněl, že lidé mohou sledovat online přenos jednání v jiné části městského úřadu a v případě dotazů mohou využít speciálně zřízenou telefonickou linku.



„Svou významností, naléhavostí a obsahem převažuje veřejný zájem na ochranu zdraví a životů obyvatel města Krupky nesrovnatelně výrazně nad zájmem uplatněným v petici. Proto jej nelze akceptovat a požadovaná opatření neprovedu,“ odpověděl starosta Matouš petičnímu výboru.

Podle jeho vysvětlení navíc není účast veřejnosti na zasedání zastupitelů ovlivněná dobou zahájení jednání, ale závisí spíše na projednávaných bodech. Zároveň připomněl, že řada lidí pracuje v době pandemie z domova a mohou tedy sledovat online přenos na internetu.

Kdo je pracující veřejnost? ptal se starosta

„Petiční žádost reaguje na cílovou skupinu ‚pracující veřejnost‘. Ale kdo to vlastně je? Rozhodně se neztotožňuji s domněnkou, že jsou to jen občané z jednosměnné pracovní doby. Naopak vím, že v našem městě žije hodně lidí z dvousměnných i nepřetržitých provozů,“ řekl Matouš.

S argumenty starosty se přesto organizátoři petice nechtějí smířit. Chtěli by záruku, že se zastupitelé po pandemii k otázce vrátí a budou se jejich peticí zabývat znovu.

„Pan starosta na zastupitelstvu řekl, že je to pro něj uzavřená záležitost. My ale věříme, že pandemie někdy skončí a pak bychom se k tomu rádi vrátili,“ upozornila organizátorka petice Andrea Grünbaumová.

Podobně reagoval i opoziční zastupitel Adolf Vítů (ANO), který byl také členem petičního výboru a petici na zastupitelstvu předkládal.

„Chápeme argumentaci, že se dnes stejně veřejnost nemůže kvůli pandemii přímo účastnit jednání. Kvitujeme také, že město umožnilo v jiné části úřadu alespoň omezené skupince obyvatel sledovat online přenos ze zastupitelstva a své případné dotazy uskutečnit díky zřízené telefonní lince. Pandemie ale nebude trvat věčně,“ dodal.