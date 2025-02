Zpátky do lavic. Senioři mají na základce v rozvrhu sociální sítě i tělocvik

Přihlášení zájemci se tak v následujících třech měsících dozvědí více o regionální a národní historii, naučí se základy práce s počítačem, chytrými telefony, internetem a sociálními sítěmi nebo se dozvědí více o zdravém životním stylu. Součástí výuky jsou také hodiny angličtiny nebo němčiny zaměřené na běžnou konverzaci a cestování. „Ale v rozvrhu je naplánovaná i tělesná a hudební výchova,“ popsal mluvčí radnice Pavel Přibyl.

Režim v seniorské škole se od toho v té běžné příliš lišit nebude. Výuka začne v 8 hodin a potrvá do 10:45, a to od pondělí do čtvrtka. Rozvrh je navržen tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám a zájmům seniorů a ti ho byli schopni zvládnout.

„Po vyučování mají účastníci v nedaleké školní jídelně zajištěný oběd, který je nedílnou součástí výuky a slouží i jako sociální aktivita podporující vzájemné vztahy mezi ‚spolužáky‘,“ dodal mluvčí s tím, že je projekt koncipován pro maximálně 20 lidí.

Momentálně máme přihlášeno devět seniorů. „Očekáváme však, že se zájem po prvních týdnech výuky ještě zvýší,“ poznamenal Přibyl.

Za tříměsíční docházku do školy zaplatí zájemce 1 700 korun, veškeré potřebné pomůcky a materiály pro výuku jsou zahrnuty v ceně. V průběhu výuky je pro seniory připraven také školní výlet.

Radnice pamatovala i na ty, kdo mají v době výuky naplánováno důležité vyšetření u lékaře nebo onemocní. „Akceptujeme také omluvenky. V případě, že se senior dopředu z výuky omluví, zaevidujeme jeho absenci a po skončení projektu mu vrátíme adekvátní část peněz za lekce, kterých se nemohl zúčastnit,“ popsal mluvčí.

Zájemci se mohou stále hlásit. Podmínkou je kromě věku 60 plus také trvalé bydliště v Krupce. „Školák“ musí být také schopen se samostatně pohybovat a být fyzicky zdatný, aby mohl absolvovat hodiny tělesné výchovy a další fyzioterapeutické aktivity.

„Chceme, aby se naši senioři i nadále aktivně zapojovali do komunitního života, což přispívá k jejich celkové spokojenosti a osobnímu rozvoji,“ vysvětlil důvod otevření seniorské školy Pavel Přibyl s tím, že podle zjištění radnice podobný projekt nefunguje v žádném jiném městě v republice.