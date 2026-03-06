Vlak na Teplicku najel do nastraženého kamení, policie podezírá skupinu dětí

Autor: ,
  13:59
Osobní vlak u Krupky na Teplicku dnes najel do kamení nastraženého na kolejích. Událost vyšetřují policisté, kteří pracují s verzí, že kameny do kolejiště zřejmě umístily tři děti. Zhruba třicet cestujících se muselo z vlaku evakuovat. Nikomu se nic nestalo.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Kameny nejprve přejel nákladní vlak. Šlo o menší kusy. Než si železničáři předali informaci, na kolejích se objevily větší kameny, které po nárazu osobní vlak i dopravu v úseku zastavily. Provoz se opět obnovil ve 13 hodin.

„Událost se dotkla některých osobních a jednoho spěšného vlaku, které bylo nutné odklonit. Vlak, který do překážky najel, mířil z Ústí nad Labem do Litvínova na Mostecku. Incident se stal u městské části Soběchleby v ulici Náves,“ uvedl mluvčí policie Václav Krieger.

Nejde o ojedinělý incident tohoto typu v Ústeckém kraji. V loni v listopadu někdo dal kamení na koleje v děčínských Boleticích. Vlak do překážky tehdy najel, na lokomotivě to způsobilo škodu. Nikomu se při incidentu nic nestalo. Kameny na kolejích se objevily také například v Kadani na Chomutovsku.

Neberte mi licenci. Strojvůdce, který vylil na koleje olej, chce žalovat stát

Kvůli potřísnění kolejnic olejovitou látkou na trati z Mostu na Moldavu obvinila policie v roce 2023 muže z Lounska. Šlo o zaměstnance drah, který byl podle kriminalistů nespokojen s výměnou dopravce na této trati. Ani tehdy nebyl nikdo zraněn. Na stejnou trať pak někdo poté ještě několikrát umístil kameny.

Záběry z roku 2022 pořízené poté, co provoz na železniční trati mezi Osekem a Hrobem na Teplicku zastavila nastražená hromada kamení:

27. prosince 2022

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dvouleté vážně zraněné dítě zemřelo. Policie případ prověřuje jako vraždu

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte, které následně v nemocnici zemřelo. Policisté zadrželi jednoho člověka. Podle...

Muž obviněný z vraždy dvouletého syna jde do vazby. Žalobce sdělil důvod

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Okresní soud v Lounech poslal do vazby pětadvacetiletého muže, jenž podle vyšetřovatelů tento týden ve vesnici Drahomyšl na Lounsku zavraždil svého dvouletého syna. Za skutek mu hrozí nejvyšší možný...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Zvraty v nemocnici po úmrtí dětí. Porodník Holba se vrátí, skončila hlavní sestra

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Ani čtvrt roku po úmrtí dvou novorozeňat nezná veřejnost příčiny tragického vyústění porodů v Litoměřicích. Jasné nyní je, co bude s porodníkem Petrem Holbou, který od prosince nesmí pracovat. Měl...

Přijede hvězdný DiCaprio, nebo ne? Městečko u Litoměřic očekává Scorseseho štáb

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Oscarový režisér Martin Scorsese bude v Úštěku na Litoměřicku natáčet film s pracovním názvem Schnapps, ve kterém hraje jeden z nejznámějších současných herců Leonardo DiCaprio. Některými médii...

6. března 2026  12:21

Ze skutečné války do sportovní. Houška po derby: Na rakety se snažím zapomenout

Marek Houška v akci.

Místo smrtících raket a dronů mu nad hlavou už zase létal basketbalový míč. Pouhý den po stresujícím návratu z Abú Zabí naskočil teprve šestnáctiletý Marek Houška do žhavého El Nordika, a přestože ve...

6. března 2026  11:49

Muž obviněný z vraždy dvouletého syna jde do vazby. Žalobce sdělil důvod

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Okresní soud v Lounech poslal do vazby pětadvacetiletého muže, jenž podle vyšetřovatelů tento týden ve vesnici Drahomyšl na Lounsku zavraždil svého dvouletého syna. Za skutek mu hrozí nejvyšší možný...

6. března 2026  7:30,  aktualizováno  10:25

Recyklace plastů v Chomutově se zvrtla. Firma osočuje město, to podalo žalobu

Zařízení, které firma Adi Oil vyvinula k přeměně plastů na olej takzvanou...

Spor o miliony korun za neuskutečněný projekt na recyklaci plastů v Chomutově míří k soudu. Magistrát definitivně odmítl požadavek společnosti ADI Fuel na náhradu škody za údajně zmařenou investici....

5. března 2026  18:21

Po Messim nej levačka! Horváth nachytal gólmana panenkovským dloubáčkem

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Pořád to má v noze. A hlavně v hlavě. Bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horváth, vytříbený technik trávníků, si na tréninku svého Mostu vychutnal brankáře panenkovským dloubáčkem. Třetiligový Baník...

5. března 2026

Policie obvinila muže z vraždy dvouletého dítěte na Lounsku

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Policisté obvinili z vraždy pětadvacetiletého muže, kterého zadrželi v souvislosti s úmrtím dvouletého dítěte na Lounsku. S ohledem na právní kvalifikaci mu hrozí nejvyšší možný trest.

5. března 2026  7:50,  aktualizováno  15:22

Prodavače rozčílila kontrola. Na inspektora vzal nůž a přitlačil ho k mrazáku

Prodavač z Chomutovska vzal nůž na inspektora.

Prodejce na Chomutovsku při běžné kontrole vytáhl nůž na inspektora. Kriminalisté čtyřicetiletého muže obvinili ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Protože se jednání dopustil se...

5. března 2026  14:41

Zvraty v nemocnici po úmrtí dětí. Porodník Holba se vrátí, skončila hlavní sestra

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Ani čtvrt roku po úmrtí dvou novorozeňat nezná veřejnost příčiny tragického vyústění porodů v Litoměřicích. Jasné nyní je, co bude s porodníkem Petrem Holbou, který od prosince nesmí pracovat. Měl...

5. března 2026  12:31

Severočeské derby nezní cool, chtěl jsem něco sexy. A tak Brňan stvořil El Nordico

Jan Russnák na basketbalovém MS 2019 v Číně.

Český sport má Zárubovo Vítej zlatý hattricku!, Tittelbachovo Honzo, Honzo, pojďte k nám! a teď už i něco jiného než hlášky, co zlidovělo – Russnákovo El Nordico. Tedy novotvar, jímž pojmenoval...

5. března 2026  10:36

1 000. výhra v extralize a Třinec žije. I předkolo zvládneme, věří Kovařčík

Litvínov, 4.3. 2026, Verva Litvínov - Oceláři Třinec, utkání hokejové...

Forma? Skvělá! Sebevědomí? Rostoucí. Milník? Ano, tisící výhra v extralize! Hokejový Třinec si udržel naději na přímý postup do čtvrtfinále play off díky středeční výhře 4:1 na ledě barážisty z...

5. března 2026  7:56

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Požár domu v Litvínově. Oheň se rozšířil na vedlejší střechu, hrozilo její zřícení

Desítky hasičů likvidují požár rodinného domu v Litvínově. Rozšířil se i na...

V Litvínově na Mostecku hořel ve středu dopoledne řadový rodinný dům. U požáru zasahovaly desítky hasičů ze čtrnácti jednotek. Policie evakuovala deset lidí. Nikdo se nezranil. Oheň se rozšířil i na...

4. března 2026  9:49,  aktualizováno  5. 3. 7:31

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.