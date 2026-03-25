Muž přechovával lysohlávky i zbraně bez povolení, pro pěstírnu konopí kradl proud

  12:51
Policejní zásahová jednotka zadržela v domě v Krupce na Teplicku sedmašedesátiletého muže. Ten v objektu pěstoval marihuanu, přičemž pro svou pěstírnu odebíral elektřinu načerno. V lednici uchovával lysohlávky, nelegálně držel několik zbraní a ohromnou zásobu nábojů.

„Policejní zásahová jednotka zadržela sedmašedesátiletého muže, který v místě svého bydliště pěstoval rostliny konopí setého s vysokým obsahem THC, a to za pomoci zářivek, ventilátorů, vzduchotechniky a speciálních hnojiv. To s sebou neslo i velkou spotřebu elektrické energie, kterou odebíral načerno,“ řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Při domovní prohlídce policisté zjistili, že senior vlastní několik střelných zbraní a nábojů. Nalezli u něho pistoli, brokovnici a dva samopaly, které byly podomácku upravené.

„Ke všem zbraním měl muž zásobu téměř tisíc kusů nábojů a to vše, ačkoliv není držitelem zbrojního průkazu ani registrované zbraně,“ doplnila Gazdošová.

V přízemí domu kriminalisté objevili pěstírnu konopí setého, konkrétně 43 kusů vzrostlých rostlin o výšce 60 centimetrů a dále 406 gramů sušiny.

V kuchyni v lednici v uzavíratelné skleněné nádobě muž přechovával pro svou vlastní potřebu více než 130 kusů sušených plodnic houby lysohlávky s obsahem psilocybinu, aniž by k tomu však měl oprávnění.

„Po zadokumentování celého případu tak bylo sedmašedesátiletému muži sděleno obvinění z nedovoleného ozbrojování, neoprávněného pěstování rostliny nebo houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a z krádeže,“ dodala policejní mluvčí.

Muž přechovával lysohlávky i zbraně bez povolení, pro pěstírnu konopí kradl proud

