Krupka rozprodává byty, opozice i část nájemníků kritizuje cenu a posudky

„Výnos z prodeje bytů je do současné chvíle asi dvanáct milionů korun. Považuji to za velmi úspěšný projekt,“ řekl starosta Krupky Zdeněk Matouš (ČSSD).

Město podle něj byty nabídlo nájemníkům na základě jejich opakovaných žádostí o koupi. Podle pravidel prodeje městského majetku měli přednostní právo ke koupi právě lidé, kteří v domech bydlí.

„Navíc si myslíme, že klasické nájemní byty by nemělo vlastnit město, ale mělo by si je spravovat společenství vlastníků. My máme byty hlavně pro seniory, sociálně slabé a také startovací bydlení,“ vysvětlil starosta s tím, že prodej bytů měl svá pravidla a nemohli je získat například dlužníci.

Proces prodeje třiceti bytových jednotek ze dvou nájemních domů v jižní části Krupky odstartovala radnice v loňském roce. Na cenu nemovitostí si nechala vypracovat dva znalecké posudky, jejichž závěr byl téměř stejný.

Přesto se proti záměru na květnovém zasedání zastupitelstva zvedla vlna nevole. Někteří nájemníci bytů upozorňovali na vysokou cenu nemovitostí – ta byla stanovena na osm tisíc korun za metr čtvereční – a odkazovali se na vlastní znalecké posudky, dle kterých byla částka téměř o polovinu nižší.

Navíc podle nich byly domy ve špatném technickém stavu. Záměr se nelíbil ani opozici, která ho tvrdě kritizovala.

„V první řadě nám vadilo, že město rozprodává svůj bytový fond. Navíc tam nedošlo ke shodě mezi nájemci, kteří měli svůj znalecký posudek na stanovení ceny za metr čtvereční,“ připomněla Miloslava Bačová z hnutí Zdravá Krupka.

„Posudky, které předložilo město, nebyly úplně správné a nebyly zpracované na cenu v místě a čase obvyklou,“ dodala Bačová.

I přes kritiku opozice Krupka prodej bytů odhlasovala

Jedenáct koaličních zastupitelů nakonec však záměr přesto odhlasovalo a prodej následně spustilo.

Kdo byt za cenu osm tisíc korun za metr čtvereční nekoupil, může ho získat i letos, ale už za vyšší sumu – deset tisíc korun za metr čtvereční. „Nájemci měli půl roku na rozhodnutí. Snížená cena pro ně měla být motivací. A jak je vidět, zareagovali na to kladně,“ zmínil starosta.

„Ale i ta vyšší cena je pořád výhodná,“ dodal Matouš, podle kterého si ve 2. kole zbývající byty nejspíše zakoupí dvě vzniklá společenství bytových jednotek a následně s nimi budou hospodařit podle svého uvážení.

„V případě, že by se neprodaly, v posledním kole je nabídneme zájemcům zvenku formou dražby. K tomu však s největší pravděpodobností nedojde,“ poznamenal starosta.