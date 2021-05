Krupka prodá pozemky, kvůli kterým radnici řeší policie. Zájem byl velký

Mezi lidmi byl o osm stavebních parcel obrovský zájem, na radnici přišlo celkem 189 nabídek. Zastupitelé je před zraky veřejnosti rozlepovali a zaevidovávali několik hodin.

Ačkoliv podle podmínek prodeje město parcely nabízelo zájemcům za minimální cenu 315 korun včetně DPH za metr čtvereční, nejvyšší nabídky u jednotlivých pozemků nakonec byly řádově vyšší. Pohybovaly se v rozmezí od 1 002 do 1 507 korun. A to i přesto, že jednou z podmínek prodeje je, že si je budoucí majitelé budou muset zasíťovat na vlastní náklady, a to včetně komunikací a veřejného osvětlení.

„Město nyní osloví vítězné uchazeče a vyzve je, aby podepsali kupní smlouvy a zaplatili příslušné částky. Pokud zájemce do 14 dnů od doručení výzvy nepodepíše kupní smlouvu, bude vyřazen a město neprodleně osloví dalšího uchazeče dle pořadí cenových nabídek,“ sdělil místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (Krupka naše město).

Na prodeji pozemků se výjimečně shodli zastupitelé napříč politickým spektrem. V Krupce přitom nebývá zvykem, aby pro usnesení hlasovala koalice i opozice. Tentokrát však bylo rozhodnutí zastupitelů jednomyslné. Pro hlasovalo všech 20 přítomných politiků.

Záměr ještě nevisel na desce, a už byli zájemci

„V komisi, která obálky otevírala, byly zastoupeny všechny politické subjekty. Nikdo neměl žádné výhrady ani připomínky. Vše bylo maximálně transparentní,“ pochvaloval si Kadlec.

Kauza prodeje parcely v atraktivní lokalitě o rozloze přes 10 tisíc metrů čtverečních začala v lednu 2019, kdy ji chtěla radnice prodat nejprve vcelku za 250 korun za metr čtvereční. V květnu ale začaly na úřad chodit žádosti lidí, kteří chtěli odkoupit jen části pozemku.

Šlo přitom především o lidi z radnice a jejich příbuzné, kteří navíc o pozemky žádali ještě v době, kdy záměr nebyl zveřejněn na úřední desce. Jak se o něm dozvěděli, nedokázal nikdo z nich vysvětlit.

U veřejnosti i opozice věc způsobila velké kontroverze, proto zastupitelé loni prodej stopli a letos ho vyhlásili znovu. Tentokrát už byly pozemky předem rozděleny na několik menších a došlo na obálkovou metodu.