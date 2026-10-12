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Policejní manévry v Krupce. Pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět

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  10:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Kvůli podezření na výskyt nástražného výbušného systému zasahují policisté, pyrotechnici a další složky IZS v Mánesově ulici v Krupce na Teplicku. Na místě vymezili bezpečnostní perimetr a pyrotechnik nyní prověřuje podezřelý předmět.

Připravujeme podrobnosti.

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