Policejní manévry v Krupce. Pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět

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Výsledky voleb
Macinka vyrazil do Černoučku. Zjišťoval, co místní říkají na prezidentovu dovolenou
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště prezident Petr Pavel. Ten se kvůli soukromé cestě do Maroka nezúčastní komunálních...
Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal
Prezident Petr Pavel se vrátil do Česka, nakonec tak už stihl odvolit v komunálních volbách. Pavel v posledních dnech čelil velké kritice za to, že minulý pátek odjel na dovolenou, kvůli čemuž...
Video zachytilo, jak se valí tuny pískovce na parkoviště v Hřensku
Vydatné páteční deště a silný vítr způsobily ve svahu nad parkovištěm u hotelu Praha ve Hřensku sesuv kusu skály. Na videu je vidět, jaké štěstí bylo, že pískovcovým balvanům nic nestálo v cestě. O...
Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu
Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....
Prezident u voleb? Někomu zavřel hubu, narážejí v Černoučku na návštěvu Macinky
Pořádné překvapení připravil prezident Petr Pavel, když se v pátek odpoledne objevil v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště, aby odevzdal svůj hlas v komunálních volbách. Dopředu totiž...
Až pro další generaci? Tepličany mučí nekonečné opravy ulic, štvou i radnici
Rozkopané ulice a neustálá zpoždění dopravních staveb hýbou žlučí řady Tepličanů. Někteří si zlost vylévají na sociálních sítích. Táhnoucí se opravy vadí i na radnici. Její zástupci tvrdí, že město...
I díky Jágrovi vyměnil hokej za motorsport. Nakonec Kalivoda trénoval Malajsii
Puk, brusle a hokejku vyměnil za motory, vůni benzinu a kvílení brzd. A prsty v tom má zprostředkovaně také hokejový velikán Jaromír Jágr. Trošku i díky němu Jan Kalivoda už téměř čtvrt století...
Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta
Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...
Teplice - Olomouc 1:1. Hosté vedli, po vyloučení Lurvinka srovnal Hopi
Do desátého kola fotbalové Chance Ligy vstupovali se shodným počtem bodů. A vzájemný souboj na tom příliš nezměnil, Teplice remizovaly s olomouckou Sigmou 1:1. Nejdříve se prosadil hostující Ghali,...
Foldyna výrazně přišel o hlasy. Kauza domácího násilí se do voleb promítla, míní
Značný pokles preferenčních hlasů oproti minulým komunálním volbám v Děčíně zaznamenal Jaroslav Foldyna, výrazná tvář SPD. Získal 1 079 preferenčních hlasů, před čtyřmi lety jich přitom bylo 2 812....
Naštvanost ze stagnace i z díry v centru. Proč voliči Jednoho Ústí svrhli ANO
Každý druhý volební hlas v Ústí nad Labem byl pro Jedno Ústí. Získalo nadpoloviční většinu zastupitelů v krajském městě a zcela ovládlo i obvody. Druhé ANO nemá ani třetinu hlasů. Mýlil by se každý,...
Zemanův kůň pohořel. Lidi nechtějí osobnosti, říká politický turista Skalický
Někdo by mohl říci, že přišel další polibek smrti od exprezidenta Miloše Zemana. Jiný, že Zemanova podpora na voliče dávno nezabírá. Poté, kdy v minulých parlamentních volbách Zeman podpořil...
V Cítolibech opět odmítli větrníky, nadnárodní firma se o stavbu snaží už roky
Občané Cítolib na Lounsku v referendu jasně odmítli výstavbu a provozování větrných elektráren v katastrálním území obce. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na úřední desce obce. Referendum...
Komunální volby 2026 v Chomutově vyhrálo hnutí ANO. Kdo bude vládnout městu?
V komunálních volbách v Chomutově se ziskem téměř dvaceti procent hlasů zvítězilo hnutí ANO. Na druhé místo voliči s více než 17 procenty hlasů vynesli sdružení JsmePRO! Chomutov. Volební klauzuli...
Výprask ANO v Ústí. Tohle jsme nečekali. Voliči nám to sečetli, smutní lídr
Ve štábu ANO v Ústí nad Labem panuje mizerná nálada. Doslova pohřební. Tohle nikdo nečekal. Strana po letech skončí ve vedení města, nezískala ani třetinu hlasů, co první Jedno Ústí, které má nově...
Výsledky voleb: Nevídaný úspěch na severu Čech. Jedno Ústí zválcovalo konkurenci
Ve štábu Jednoho Ústí se bouřlivě slaví. Subjekt získal většinu mandátů v 37členném zastupitelstvu a Ústí nad Labem čekají velké změny. Po osmi letech opustí primátorské křeslo ANO, které vedl do...
Komunální volby 2026 v Děčíně vyhrálo ANO. Kdo bude vládnout městu?
V komunálních volbách v Děčíně zvítězilo hnutí ANO se ziskem 22,60 procenta hlasů. Na druhém místě se 17,72 procenta skončila Volba pro Děčín. Pětiprocentní volební hranici překonaly také Náš Děčín,...