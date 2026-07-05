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Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Krupce získá novou fasádu

Pavel Křivohlavý
  7:07
V Městské památkové zóně v Krupce na Teplicku začala oprava čelní fasády cenného gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi její největší kulturně-historické poklady. Kostel patří od roku 2016 městu, to napřed začalo s rekonstrukcí interiéru a nyní se pouští do kompletní obnovy fasády včetně restaurování kamenických prvků a statického zajištění.

„Stavební práce na obnově vnějšího pláště kostela budou rozděleny do dvou etap. Letošní rok začneme opravou přední části kostela, která je obrácena do Husitské ulice. V první fázi se opraví čelní fasáda, velké přístupové schodiště, přední části střechy, oplocení předzahrádky a všechny související práce. Práce na první etapě by měly být dokončeny do konce letošního listopadu,“ říká místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (KDU-ČSL).

Druhá část obnovy bude pokračovat příští rok a bude se při ní opravovat zadní část stavby a obě štítové stěny včetně příslušné části střešního pláště. Restaurovány a navráceny na svá původní místa budou i novogotické prvky ozdobných fiál, které byly v rámci průzkumů nalezeny v kostele. Celá rekonstrukce by měla být hotová do konce října 2027.

Stavební práce na obnově vnějšího pláště kostela budou rozděleny do dvou etap. Letošní rok se začne opravou přední části kostela, která je obrácena do Husitské ulice.
V městské památkové zóně v Krupce na Teplicku začala oprava čelní fasády cenného gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi její největší kulturně-historické poklady.
Kostel patří od roku 2016 městu, to napřed začalo s rekonstrukcí interiéru a nyní se pouští do kompletní obnovy fasády včetně restaurování kamenických prvků a statického zajištění.
V první fázi rekonstrukce se opraví čelní fasáda, velké přístupové schodiště, přední části střechy, oplocení předzahrádky a všechny související práce.
Stavební práce na obnově vnějšího pláště kostela budou rozděleny do dvou etap. Letošní rok se začne opravou přední části kostela, která je obrácena do Husitské ulice.
14 fotografií

„Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 20 milionů korun. První etapa, jejíž předpokládané náklady činí něco málo přes deset milionů, bude spolufinancovaná z fondu podpor Ústeckého kraje, který nám poskytne šest milionů korun, a z prostředků ministerstva kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2026 ve výši 700 tisíc korun. Zbytek půjde z rozpočtu města,“ popisuje Kadlec s tím, že na druhou etapu stavby bude město žádat o finance stejné podporovatele.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je vedle krupského hradu dominantou historického srdce města. Nachází se v Městské památkové zóně Krupka a od roku 2019 je součástí světového dědictví UNESCO v rámci Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

Cenný interiér už rekonstrukcí prochází

Od roku 2016, kdy je kostel v majetku Krupky, nejprve procházel postupnou obnovou historicky velmi cenný interiér.

„Nyní už máme nádherně zrestaurovaný polychromovaný dřevěný kazetový strop v hlavní lodi kostela i presbytáři. Dále jsme začali s odkryvem a restaurováním nástěnných maleb. Sondy, jež byly provedeny na stěnách kostela, totiž ukázaly, že v celém jeho obvodu jsou nástěnné malby, které jsou v současné době zamalovány bílou barvou. Nyní už je dokončen odkryv vzácných nástěnných maleb v presbytáři a bude se pokračovat v hlavní lodi,“ doplňuje Kadlec s tím, že na svoji renovaci čekají také dodnes funkční kostelní varhany z roku 1759.

Ačkoli je kostel v majetku města, jeho mobiliář stále patří Litoměřickému biskupství. Krupka tak nyní jedná s církví o převodu mobiliáře do svého vlastnictví. Jde například o tzv. svaté schodiště se souborem plastik Ecce homo z roku 1735 nebo o sousoší soch z očistce. Kostel by Krupka ráda co nejdříve otevřela návštěvníkům.

„Počítáme s tím, že jakmile to podmínky dovolí, kostel bude pravidelně zpřístupněn veřejnosti v rámci prohlídkového okruhu v naší městské památkové zóně,“ podotýká Kadlec.

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