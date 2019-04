Zámeček Dvojhradí zapálil někdo úmyslně, pachatel policii uniká

„Z provedeného šetření vyplynulo, že došlo k úmyslnému zapálení objektu pomocí akcelerantu hoření,“ potvrdil mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Pachatele se však policistům vypátrat nepodařilo.

„Vyhodnotili jsme všechny důkazy, které jsme na místě zajistili, vyslechli desítky svědků, nicméně se nám nepodařilo zjistit žádné skutečnosti, díky kterým bychom mohli zahájit trestní stíhání konkrétní osoby,“ doplnil Vítek.

Mluvčí teplické policie také sdělil, že za trestný čin obecného ohrožení by případnému pachateli hrozil až osmiletý trest vězení.

Osmiboký lovecký zámeček, který nechal v letech 1702 až 1703 pro hraběnku Tuppolenu postavit František Clary-Aldringen, vyhořel kolem třetí hodiny ranní v noci na 26. září.

Plameny byly vidět desítky metrů daleko a s ohněm bojovalo sedm hasičských jednotek. Z barokní budovy, která je zapsána na seznamu kulturních památek, přesto zbyly jen obvodové zdi.

Z loveckého zámečku zbyly po loňském požáru jen trosky:

VIDEO: Z loveckého zámečku zbyly po požáru trosky

„Nevím, jak se to mohlo stát. V pondělí i úterý bylo zavřeno, takže od kuchyně to chytnout nemohlo. S nikým jsme neměli problémy. A vykradení jsme byli za posledních 20 let asi dvakrát,“ uvedl krátce po požáru majitel Jiří Novák, jehož rodina se o zámeček a přilehlou oboru s lesní zvěří stará už 40 let.

„Žádné spory jsme s nikým neměli. Nevíme, kdo to mohl udělat,“ zopakovala nyní další z majitelů Alena Nováková s tím, že je ráda, že policie ukončila vyšetřování. „Otevírá se nám tím cesta k jednání s pojišťovnou. Můžeme začít s obnovou zámečku.“

Majitelé už mají dokonce připraven projekt na obnovu objektu. Záchrana kulturní památky má stát 4,5 milionu korun.

Zničená památka se má v létě začít opravovat:

VIDEO: Vyhořelý zámeček Dvojhradí se letos dočká opravy

„S rekonstrukcí chceme začít co nejdříve, nejpozději v létě,“ sdělila Nováková. Část prostředků by měly pokrýt peníze z pojistky a část i veřejná sbírka, která běží od loňského roku.

„V první fázi se vybralo zhruba 30 tisíc korun. Teď probíhá druhá fáze. Máme zapečetěnou kasičku v oboře a účet u České spořitelny,“ prozradila majitelka objektu.