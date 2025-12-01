Roky pohřešovaného muže patrně zavraždili. Ztotožnění usnadnilo to, že neměl nohu

  12:47
Specialisté z oddělení vražd Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje prověřují násilný trestný čin, který se stal poblíž obce Radešín. Případ se týká nedávného nálezu lidských ostatků muže, který byl naposledy viděn v roce 2012. K určení totožnosti oběti pomohl její zdravotní hendikep – muž měl pouze jednu nohu.
Kosterní pozůstatky se našly letos v dubnu u bývalého hospodářského stavení. Podle prvotních zjištění se jednalo o muže, který s největší pravděpodobností zemřel násilnou smrtí. Odhad stáří ostatků činí přibližně třináct let.

Kriminalistům se podařilo potvrdit totožnost oběti. „K rychlému ztotožnění pomohl zdravotní hendikep poškozeného, který měl pouze jednu nohu,“ uvedla tisková mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Jeho identita se následně s jistotou potvrdila zkoumáním genetického materiálu v Kriminalistickém ústavu Policie České republiky.

Policie vyhlásila pátrání po muži již v roce 2012. Tehdy existovaly indicie, že se mohl zdržovat v Anglii, kde měl rodinu, a Okresní soud v Kladně jej stíhal jako uprchlého.

Muž podle policie bodl v opilosti po hádce známého, za vraždu mu hrozí 20 let

Stopy nyní kriminalisty vedou mimo jiné i na Kladensko, kde se muž v minulosti podle všeho pohyboval. Kriminalisté zjišťují, jak se dostal na Litoměřicko, co bylo příčinou jeho smrti a jaké okolnosti události předcházely.

„Vzhledem k tomu, že prověřování nadále probíhá, nelze k věci v tuto chvíli poskytovat další podrobnosti,“ dodala Hyšplerová

