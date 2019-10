Provozovatel ústeckého krematoria porušil smlouvu, město ji vypovědělo

„Rada města rozhodla o ukončení koncesní smlouvy uzavřené 2. října 2017. Firma byla opakovaně žádána o předložení harmonogramu a technického řešení výstavby druhé kremační linky. Nikdy nebyl dodán. Město je tak nuceno smlouvu ukončit k 31. říjnu,“ řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).



Vedení města také rozhodlo o udělení pokuty 100 tisíc korun provozovateli za nedodržení koncesní smlouvy a uložilo řediteli městských služeb Martinu Matovi neprodleně zahájit kroky k převzetí a provozování krematoria.

Podle jednatele firmy Krematorium Jiřího Šauera byla firma připravena druhou spalovací linku postavit, ale město to firmě neumožnilo.

„Spalovací linka stojí od 12 do 25 milionů korun a měli jsme nabídky na její dodání z Holandska, Německa, Itálie i Česka a chtěli jsme ji postavit, abychom smlouvu dodrželi,“ vysvětlil Šauer.

„Nešla by však bez funkčních spalinových cest. Spalinové cesty i průduchy v celém areálu jsou ucpané. Město mělo postavit nové, které budou vyhovovat novým emisním normám po roce 2021. To jsme my ve smlouvě uložené neměli,“ podotkl jednatel firmy.



Podle něj je rozpočet na stavbu nové spalinové cesty pro jednu kremační linku šest milionů, ale bude nutné časem postavit další i pro druhou linku, protože se musí propojit, aby obě mohly fungovat současně i jednotlivě.



Město do oprav za dva roky investovalo 1,67 milionu korun

„Tento problém zjistila naše firma a poté i město v dubnu od společnosti, která do krematoria jezdí na pravidelný servis. Ta nám udělala odborné stanovisko, v dubnu jsme ho získali a předali městu. Do té doby to nikdo nevěděl a nebylo to ani v posudku podepsané koncesní smlouvy,“ sdělil Šauer.



Podle něj se s městem dohodli na ukončení smlouvy příští rok v dubnu. „Máme tam spoustu věcí a musí být vypracován předávací protokol a řada dalších věcí,“ dodal Šauer.

Podle primátora město, které za dva roky do krematoria na opravách investovalo 1,67 milionu, několikrát firmu vyzývalo, aby předložila plán stavby. „Hledali jsme řešení komplikované situace. O tom, že je nutné změnit spalinové cesty, jsme informaci nedostali,“ hájí se primátor.

„Jediná informace byla v nabídce firmy panu Šauerovi, kde byla nutnost změny spalinových cest. Ale to není relevantní posudek. Pan Šauer o tom město neinformoval a nevyzval, co je třeba udělat, ač byl opakovaně žádán. Termín nesplnil, to je problém,“ doplnil Nedvědický.

Město bude ke krematoriu potřebovat i více zaměstnanců

Změny všech technologií tak budou muset udělat městské služby. „Každá linka má omezený počet spalů a víme, že současná linka se této hranici blíží. V okamžiku převzetí se musíme pokusit nasmlouvat dodávku druhé linky a pak udělat generálku té současné,“ vysvětlil Nedvědický.

Bude to prý znamenat také vyšší počet zaměstnanců městských služeb, kteří se o krematorium budou starat. „Na druhé straně, pokud tato činnost byla zajímavá z podnikatelského hlediska, bude časem přinášet výnos do městských služeb,“ dodal primátor města.

Problém je, že městské služby nemají na pohřebnické služby koncesi. Město proto musí do listopadu najít oprávněnou osobu s certifikátem, aby mohlo krematorium provozovat. Pokud by ji nesehnalo, není úplně jasné, co bude následovat.

Firma Krematorium je už druhý nájemce, který v krematoriu musel kvůli nepostavení pece skončit. Před dvěma lety to byla společnost Memory in Memory.