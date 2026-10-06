Ústí pořídí další kremační linku. Mrtvých je tolik, že zaměstnanci nestíhají

Současná kapacita krematoria podle náměstkyně primátora Věry Nechybové (nestr.) nestačí kvůli rostoucímu počtu zemřelých. Zařízení má dvě kremační linky. „Byť máme jednu novou, tak kapacitně nezvládáme,“ řekla náměstkyně. Podle ní má třetí linka zajistit dostatečnou kapacitu provozu a zlepšit také podmínky pro zaměstnance krematoria.
Nová linka musí být podle náměstkyně kompatibilní se dvěma stávajícími. Součástí zakázky jsou kromě dodávky technologie také stavební úpravy, řídicí systémy a systém rekuperace tepla ze spalin.
|
Krematorium dostalo pokutu. Špatně pálilo mrtvé, ostatky končily v pytlích
Dodavatel má zajistit rovněž zprovoznění technologie a proškolení personálu. Zakázka má být podle zadání hotová do šesti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Nedávno město pořídilo novou kremační linku, která je uzpůsobena také pro zpopelnění rozměrnějších zemřelých. Její zavážecí zařízení má nosnost až 300 kilogramů a linka je určena pro nepřetržitý provoz.
Ústecké krematorium se v minulosti kvůli abnormálním rozměrům zemřelého muselo jednou obrátit na jiné zařízení.