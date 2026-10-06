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Ústí pořídí další kremační linku. Mrtvých je tolik, že zaměstnanci nestíhají

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  15:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Hana DočkalováMAFRA

Ústí nad Labem vyhlásilo zakázku na pořízení třetí kremační linky do Nového krematoria. Kapacita zařízení už podle města nestačí, přibývá zemřelých. Nová linka má rozšířit provoz a umožnit jeho nepřetržité fungování bez nutnosti, aby zaměstnanci začínali s přípravou už brzy ráno. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 15 milionů korun.

Současná kapacita krematoria podle náměstkyně primátora Věry Nechybové (nestr.) nestačí kvůli rostoucímu počtu zemřelých. Zařízení má dvě kremační linky. „Byť máme jednu novou, tak kapacitně nezvládáme,“ řekla náměstkyně. Podle ní má třetí linka zajistit dostatečnou kapacitu provozu a zlepšit také podmínky pro zaměstnance krematoria.

Nová linka musí být podle náměstkyně kompatibilní se dvěma stávajícími. Součástí zakázky jsou kromě dodávky technologie také stavební úpravy, řídicí systémy a systém rekuperace tepla ze spalin.

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Dodavatel má zajistit rovněž zprovoznění technologie a proškolení personálu. Zakázka má být podle zadání hotová do šesti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Nedávno město pořídilo novou kremační linku, která je uzpůsobena také pro zpopelnění rozměrnějších zemřelých. Její zavážecí zařízení má nosnost až 300 kilogramů a linka je určena pro nepřetržitý provoz.

Ústecké krematorium se v minulosti kvůli abnormálním rozměrům zemřelého muselo jednou obrátit na jiné zařízení.

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