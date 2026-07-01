Cílem aktuálních prací je výměna poškozených dřevěných nosných trámů. „Staveniště si nový zhotovitel přebral před měsícem. V tuto chvíli v dílně vyrábějí nová dřevěná žebra, jejichž instalace na místě proběhne za několik týdnů,“ uvedl kastelán zámku Milan Vaněrka.
Oprava a výměna šesti hlavních nosných žeber vyjde téměř na 3,3 milionu korun. Práce na statickém zajištění konstrukce krovu potrvají do konce letošního roku. V příštím roce bude rekonstrukce pokračovat další etapou, na kterou Národní památkový ústav, jenž je správcem zámku a přilehlého areálu, zhotovitele teprve vysoutěží. Kompletně hotovo by mělo být do konce roku 2027.
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Památkáři žalují firmu kvůli opravě unikátního templu, novou nemůžou najít
Památka je pro veřejnost nepřístupná od roku 2020 a turistům se otevře natrvalo až po dokončení statického zajištění. Lidé však budou mít mimořádnou příležitost si nejstarší vyhlídkovou věž prohlédnout v sobotu 11. července v rámci Slavnosti Jana Rudolfa Černína. Zámek pro tuto příležitost chystá kostýmované prohlídky parku.
Kompletní obnovou přitom prošel templ v letech 2014 až 2017 a náklady se tehdy vyšplhaly na 20 milionů korun. Předtím stavba desítky let chátrala. V červnu 2017 se s velkou slávou otevřela veřejnosti.
O pouhé tři roky později se však na ní objevily zásadní vady, kvůli kterým musel Národní památkový ústav objekt uzavřít. Odborníci zjistili, že do objektu zatéká střechou a v důsledku toho nosné dřevěné prvky napadla dřevokazná houba.
Památkáři proto podali žalobu na stavební firmu Avers a soud jim dal nedávno v plném rozsahu za pravdu. „Národní památkový ústav se domáhal náhrady škody, která vznikla v důsledku pochybení žalovaného při provádění díla. Soud konstatoval, že žalovaný skutečně pochybil,“ potvrdila Alena Michálková z NPÚ s tím, že verdikt je pravomocný. Stavební firma musela jako odškodné uhradit částku 7,1 milionu korun.
Cesta k nyní probíhající opravě ale také nebyla jednoduchá. Ve druhé polovině roku 2023 vybral NPÚ jinou firmu, která měla poškozené části opravit. Spolupráce však selhala. Podle kastelána Vaněrky musel památkový ústav s touto firmou spolupráci nedávno ukončit a v nové soutěži vybrat současného zhotovitele.
Krásnodvorská vyhlídková věž je první novogotickou stavbou na našem území. Nechal ji postavit zakladatel zámeckého parku Jan Rudolf Černín, který byl zřejmě i autorem návrhu. Stavební plány vypracoval Andreas Niederhofer v letech 1792 a 1793.
Zatímco ostatní drobné stavby v zámecké parku mají své předlohy, templ byl navržen individuálně přímo pro dané místo. Stavba trvala několik let. Uvnitř je umístěna socha polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga (1771–1820), vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska roku 1813.
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6. března 2024