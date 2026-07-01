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Trnitá cesta k opravě unikátního templu. Firmy se střídají, už rozhodoval i soud

Miroslava Strnadová
  9:18
Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku (březen 2024)

Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku (březen 2024) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku (březen 2024)
Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře je první novogotickou...
Vyhlídka z templu (březen 2015)
Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku (březen 2024)
11 fotografií
Novogotický templ z konce 18. století v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku, který patří k nejstarším rozhlednám u nás, má po šesti letech nucené uzávěry nakročeno ke znovuotevření. Národní památkový ústav (NPÚ) totiž definitivně vyhrál soudní spor se stavební firmou, jejíž oprava před deseti lety se nepovedla. Díky vysouzeným milionům už na místě začaly nové opravy.

Cílem aktuálních prací je výměna poškozených dřevěných nosných trámů. „Staveniště si nový zhotovitel přebral před měsícem. V tuto chvíli v dílně vyrábějí nová dřevěná žebra, jejichž instalace na místě proběhne za několik týdnů,“ uvedl kastelán zámku Milan Vaněrka.

Oprava a výměna šesti hlavních nosných žeber vyjde téměř na 3,3 milionu korun. Práce na statickém zajištění konstrukce krovu potrvají do konce letošního roku. V příštím roce bude rekonstrukce pokračovat další etapou, na kterou Národní památkový ústav, jenž je správcem zámku a přilehlého areálu, zhotovitele teprve vysoutěží. Kompletně hotovo by mělo být do konce roku 2027.

Památkáři žalují firmu kvůli opravě unikátního templu, novou nemůžou najít

Památka je pro veřejnost nepřístupná od roku 2020 a turistům se otevře natrvalo až po dokončení statického zajištění. Lidé však budou mít mimořádnou příležitost si nejstarší vyhlídkovou věž prohlédnout v sobotu 11. července v rámci Slavnosti Jana Rudolfa Černína. Zámek pro tuto příležitost chystá kostýmované prohlídky parku.

Kompletní obnovou přitom prošel templ v letech 2014 až 2017 a náklady se tehdy vyšplhaly na 20 milionů korun. Předtím stavba desítky let chátrala. V červnu 2017 se s velkou slávou otevřela veřejnosti.

O pouhé tři roky později se však na ní objevily zásadní vady, kvůli kterým musel Národní památkový ústav objekt uzavřít. Odborníci zjistili, že do objektu zatéká střechou a v důsledku toho nosné dřevěné prvky napadla dřevokazná houba.

Památkáři proto podali žalobu na stavební firmu Avers a soud jim dal nedávno v plném rozsahu za pravdu. „Národní památkový ústav se domáhal náhrady škody, která vznikla v důsledku pochybení žalovaného při provádění díla. Soud konstatoval, že žalovaný skutečně pochybil,“ potvrdila Alena Michálková z NPÚ s tím, že verdikt je pravomocný. Stavební firma musela jako odškodné uhradit částku 7,1 milionu korun.

Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku (březen 2024)
Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku (březen 2024)
Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře je první novogotickou stavbou a také první romantickou vyhlídkovou věží v České republice. (Foto z roku 2017, po rekonstrukci)
Vyhlídka z templu (březen 2015)
11 fotografií

Cesta k nyní probíhající opravě ale také nebyla jednoduchá. Ve druhé polovině roku 2023 vybral NPÚ jinou firmu, která měla poškozené části opravit. Spolupráce však selhala. Podle kastelána Vaněrky musel památkový ústav s touto firmou spolupráci nedávno ukončit a v nové soutěži vybrat současného zhotovitele.

Krásnodvorská vyhlídková věž je první novogotickou stavbou na našem území. Nechal ji postavit zakladatel zámeckého parku Jan Rudolf Černín, který byl zřejmě i autorem návrhu. Stavební plány vypracoval Andreas Niederhofer v letech 1792 a 1793.

Zatímco ostatní drobné stavby v zámecké parku mají své předlohy, templ byl navržen individuálně přímo pro dané místo. Stavba trvala několik let. Uvnitř je umístěna socha polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga (1771–1820), vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska roku 1813.

6. března 2024
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