Zchátralé ústecké středisko Corso se celkové opravy nedočká, byla by drahá

„Projektová dokumentace měla sloužit k prověření, zda je možné s Corsem něco dělat. Ale při všech projektových a průzkumných činnostech se došlo k tomu, že odhadovaná cena opravy by vyšla na víc než půl miliardy korun. To přesahuje možnosti města,“ řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).

„Za sebe říkám, a stavaři to potvrdili, že když se Corso zbourá a postaví se zde něco nového, tak to bude levnější,“ dodal primátor.

Nyní je situace taková, že vše bude dotaženo až po stavební povolení, ale k opravě už nedojde. Zboří se ovšem pochozí plocha v prvním patře kvůli nevyhovujícímu stavu.

„Na plochu v patře je vydáno stavebním odborem několik zákazů, protože je to už nebezpečné. Musíme na to reagovat a z ušetřených peněz se udělá projekt na demolici této části. Musíme současně vyřešit s majiteli soukromých objektů, které ji využívají, například rampy, aby mohli do svých budov,“ přiblížil primátor.

Po zboření této plochy, která spojuje část města a budovy soukromníků, by se mohlo začít využívat parkoviště, které je pod pochozí plochou a roky je zavřené.