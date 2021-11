U ústeckého sídliště má vyrůst obří obchodní zóna, výstavba potrvá roky.

Z dokumentace, kterou investor v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) zaslal na krajský úřad, vyplývá, že stavět se má na území větším než 75 tisíc metrů čtverečních.



Jen plocha obchodů zaujme téměř 26 tisíc metrů čtverečních, tedy přibližně stejnou plochu jako čtyři fotbalová hřiště. Dalších více než 50 tisíc metrů čtverečních pak zaberou komunikace a chodníky.



„Převážná část území není využívána a má charakter brownfieldu. Dle platné územně-plánovací dokumentace leží zájmové území na plochách označených jako plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá a plochy dopravní infrastruktury silniční,“ píše se v oznámení s tím, že samotná výstavba má mít dvě etapy.

První, jež zahrnuje vybudování obchodních jednotek a 757 parkovacích míst, skončí nejpozději na sklonku roku 2024. Druhá, jejíž součástí je mimo jiné výstavba 19 parkovacích míst, pneuservisu, trafostanice a čerpací stanice, by pak měla skončit o pět let později.

„V širším okolí se v současnosti nenachází obdobné obchodní centrum, které by nabízelo širší škálu maloobchodního zboží a služeb, a to i navzdory faktu, že se jedná o sídliště s velkou kumulací obyvatelstva. Výstavbou nových obchodních prostor dojde ke zvýšení dostupnosti komplexních služeb na území městské části Krásné Březno,“ stojí dále v oznámení s tím, že hlavní vstup do prostoru pro osobní i nákladní dopravu je navržen novou okružní křižovatkou z ulice Podmokelské. Tu chce v místě nejpozději do roku 2023 postavit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Obyvatelka: Obchody máme, další netřeba

Lidé žijící v okolí mají na plánovanou výstavbu rozdílné názory. Například paní Eva, která bydlí nedaleko, z ní radost nemá. „Rozhodně nejsem pro stavbu tak velkého obchodního centra v prostorách bývalého zahradnického podniku. Obchody v této čtvrti jsou a není nutné stavět další,“ myslí si.

Navíc se prý obává, že se kvůli stavbě v lokalitě zvýší dopravní zátěž a do už tak problematické části města se začnou stahovat lidé bez domova a další „pochybné existence“.

„A to už nemluvím o zrušení velké zelené plochy na okraji sídliště, kdy lidé z paneláků a rodinných domů budou místo do zeleně koukat na parkoviště,“ podotýká.

Záměr s názvem CPI Obchodní park Krásné Březno mohou spolky, dotčené orgány i veřejnost do 11. listopadu připomínkovat.

Bude mimořádné zastupitelstvo

Podle starostky Neštěmic Yvety Tomkové (Vaše Ústí), pod jejíž městský obvod území spadá, zastupitelé kvůli záměru svolali na 9. listopadu mimořádné jednání.

„Chceme, aby se k tomu vyjádřili i občané. V tuto chvíli dokumentaci studujeme a nejspíše ji budeme připomínkovat. Jedná se ale o soukromé pozemky společnosti CPI, takže náš manévrovací prostor je strašně malý,“ uvádí s tím, že investor záměr ve zmíněné lokalitě chystá již několik let.

To potvrdil i primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO). „Podle informace ze stavebního odboru již bylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Stavební povolení ještě vydáno nebylo. O záměru jsem zatím informován pouze v obecné rovině. Zatím nebyl prezentován městu na takové úrovni, aby ho bylo možné připomínkovat,“ vysvětluje primátor.

MF DNES se snažila oslovit i investorskou společnost CPI, její mluvčí Jakub Velen ale opakovaně nezvedal telefon a neodpověděl ani na dotazy zaslané e-mailem.