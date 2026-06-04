Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Problémů už máme dost. Čtvrť odmítá překladiště odpadu, má být blízko domů

Autor:
  15:50
Plán na vybudování překladiště komunálního odpadu vyvolal v Ústí nad Labem vlnu odporu. Společnost AVE chce zařízení namísto zvažované odlehlejší skládky ve čtvrti Všebořice zapracovat do areálu svého sběrného dvora v části Krásné Březno, a to nedaleko obytných domů. Proti záměru se postavil městský obvod Neštěmice, pod nějž Krásné Březno spadá, i část místních.

Překladiště má mít kapacitu až 30 tisíc tun odpadu ročně. Součástí provozu mají být lisovací jednotky, třídění odpadu, manipulace s kontejnery i častý pohyb nákladních vozidel.

Městský obvod Ústí nad Labem–Neštěmice upozorňuje, že Krásné Březno i okolní části jsou už nyní dlouhodobě zatíženy intenzivní dopravou, průmyslem, emisemi i hlukem.

Sběrný dvůr ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. (červen 2026)
Sběrný dvůr ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. (červen 2026)
Sběrný dvůr ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. (červen 2026)
Sběrný dvůr ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. (červen 2026)
12 fotografií

„Náš městský obvod má už nyní spoustu problémů a zatížit obyvatele Krásného Března ještě tím, že jen něco málo přes 100 metrů od domů budou mít překladiště odpadů, je neakceptovatelné. Náš městský obvod není skládka a nikdo by k němu neměl tak přistupovat,“ uvedla starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Radnice zpochybňuje také závěry hlukové studie. Podle obvodu se některé vypočtené hodnoty pohybují těsně pod hygienickými limity a studie navíc připouští určitou odchylku. Výhrady směřují i k nedostatečnému posouzení takzvaného impulzního hluku, vznikajícího při manipulaci s kontejnery, při lisování odpadu nebo pohybu těžké techniky.

Městský obvod zároveň upozorňuje na možné zvýšení prašnosti, vibrací i pachové zátěže. „Obtěžování zápachem představuje významný faktor s přímým dopadem na kvalitu života obyvatel,“ uvádí Tomková.

Obavy neskrývají vedle radnice ani místní. „Překladiště odpadu si v Krásném Březně rozhodně nepřeji. Určitě by zhoustla doprava, zvýšil se hluk a k tomu se dá počítat i s tím, že se kolem areálu AVE šířil zápach,“ říká obyvatelka Krásného Března Zuzana.

Podobný názor má i další. „Mám malé děti a upřímně si neumím představit, že bychom měli pár desítek metrů od domů poslouchat celý den kamiony a ještě řešit zápach z odpadu,“ říká obyvatel Krásného Března Martin.

Městský obvod proto požaduje další posouzení záměru v rámci procesu EIA a v případě realizace chce prosadit přísné podmínky provozu včetně kontrolního měření hluku, monitoringu emisí a omezení provozu pouze na denní dobu.

K projektu se vyjádřilo také vedení Ústeckého kraje. Hejtman Richard Brabec (ANO) uvedl, že kraj požaduje důkladné posouzení záměru kvůli jeho umístění v blízkosti obytné zástavby. „Rada požaduje jednoznačně provést posouzení záměru především s ohledem na umístění záměru v blízkosti hustě obydlené části města Ústí, protože tam může hrozit nějaké obtěžování obyvatel zápachem,“ uvedl Brabec.

Podobně se ke stavbě překladiště staví také primátor Petr Nedvědický (ANO). Podle něj firma AVE vybrala Krásné Březno hlavně proto, že zde vlastní pozemky. „V každém případě my jsme se k této otázce postavili úplně stejně jako Ústecký kraj,“ uvedl Nedvědický. Podle primátora navíc může celý povolovací proces trvat déle než rok.

AVE: Zhoršení podmínek je vyloučeno

Podle společnosti AVE vybudováním překládací stanice odpadů ke zhoršení životních podmínek pro obyvatele okolních domů nedojde.

„Překládací stanice by se měla nacházet uvnitř areálu AVE v ulici Neštěmická, kde je směrem k zástavbě kryta vysokou administrativní budovou. Jakékoliv zhoršení podmínek okolních obyvatel je tedy vyloučeno. Dopravní zatížení zůstává víceméně stejné, protože vozidla, která budou odpad sypat, do areálu i tak zajížděj,“ uvedl mluvčí firmy Milan Tománek.

„Provoz překládací stanice je koncipován tak, že žádný odpad není sypán na zem, ale ze svozových prostředků jsou materiály skrz násypku přímo překládány do uzavřených lisovacích kontejnerů. Ty jsou pak denně odváženy na koncové zařízení. Násypka je krytá, tudíž je zabráněno jakýmkoliv úletům, nebo nepatřičným vlivům na životní prostředí. Shromažďovací nádoby (kontejnery) jsou plně uzavřeny,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdo to koupí? Panelák se dál „rozevírá“, lidé prchají z bezcenných bytů

Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)

Čtyřpatrový panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově, který loni v létě kvůli narušené statice museli opustit jeho obyvatelé, se bourat nemusí. Podle chomutovského magistrátu se dá opravit....

Roste extrémně rychle a je efektivním topivem. U lomu ČSA sází unikátní rostlinu

Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu...

Rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu,...

Nelegální kebab zničily pokuty. Likvidační, říká majitel a chce soud, sousedé se bojí

Premium
Nelegální provozovna rychlého občerstvení s kebabem v Chomutovské ulici v...

Z terasy zmizely stolky i židličky, dveře jsou zamčené a velká okna zakrývá papír. Nelegální provozovna rychlého občerstvení v přízemí mosteckého bytového domu, která fungovala v prostorách...

Legendární českou porcelánkou hýbe akcionář z Hongkongu, likvidace mu neprošla

Český porcelán z Dubí

Český porcelán Dubí ustál hlasování valné hromady o likvidaci. Výrobce porcelánu, jehož tradice sahá až do roku 1864 a který je navíc světově proslulý výrobou ručně malovaného českého originálního...

Místo milionů asi nedostanou na Mostecku nic. Tykač zvažuje poslat podporu jinam

Hrana lomu končí v těsném sousedství zámku Jezeří.

Starostům na Mostecku se pravděpodobně rozplývá šance na získání stovek miliónů korun na rozvoj obcí. Peníze jim měl darovat miliardář Pavel Tykač, jehož společnosti na Mostecku těží uhlí. Podle...

Problémů už máme dost. Čtvrť odmítá překladiště odpadu, má být blízko domů

Sběrný dvůr ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. (červen 2026)

Plán na vybudování překladiště komunálního odpadu vyvolal v Ústí nad Labem vlnu odporu. Společnost AVE chce zařízení namísto zvažované odlehlejší skládky ve čtvrti Všebořice zapracovat do areálu...

4. června 2026  15:50

Frťala a teplické resumé: Byli jsme kritičtí. Kdo to nepřijme, je proti sobě

Teplice, 12.4. 2026, FK Teplice - Sparta Praha, 29. kola první fotbalové ligy....

Konec dobrý, všechno dobré? Ne tak docela. Přestože fotbalové Teplice vyhrály poslední čtyři ligové zápasy a ovládly skupinu o záchranu, celkově neúspěšnou uplynulou sezonu si vedení klubu s hráči...

4. června 2026  9:33

Výhrůžka střelbou vyhnala z obchodního centra 1 500 lidí. Na linku volalo dítě

Policisté v sobotu odpoledne evakuovali obchodní centrum v Teplicích. Anonym...

Policisté odložili případ anonymní výhrůžky střelbou, kvůli které museli v závěru prosince evakuovat obchodní centrum Galerie Teplice. Jak se ukázalo, vše má na svědomí malé dítě, a to nelze trestně...

4. června 2026  8:47

Arcibiskup v outdoorovém. Přibyl vyrazil na pochod připomínající vraždění Němců

Pochodu se zúčastnil také arcibiskup Stanislav Přibyl (vpravo). Na trasu...

Nejprve odsloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl bohoslužbu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech v tradičním liturgickém rouchu. O chvíli později pak – převlečený do sportovního...

3. června 2026  15:15

Umírají tu chodci i řidiči. ŘSD začalo měnit „křižovatku smrti“ nedaleko Ústí

Na křížení silnic I/30 a III/25357 u Chlumce na Ústecku vznikne kruhový objezd....

S čekáním v kolonách musí počítat od nynějška řidiči, kteří jezdí mezi Ústím nad Labem a Teplicemi po silnici I/30. Dělníci staví okružní křižovatku u Chlumce a dopravu řídí přes den lidé, večer a o...

3. června 2026  14:32

Čubička beze mě pláče, na mrtvoly kašlu! Co vyplynulo z dopisů vraha Vocáska

Premium
Zdeněk Vocásek zatím o propuštění žádá marně.

Kdo je Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek? Nejdéle vězněný Čech. Muž, který jen o vlásek unikl trestu smrti. Dvojnásobný vrah, který má na svědomí i další vražedný pokus. A také pětašedesátiletý senior,...

3. června 2026  5:30

Legendární českou porcelánkou hýbe akcionář z Hongkongu, likvidace mu neprošla

Český porcelán z Dubí

Český porcelán Dubí ustál hlasování valné hromady o likvidaci. Výrobce porcelánu, jehož tradice sahá až do roku 1864 a který je navíc světově proslulý výrobou ručně malovaného českého originálního...

3. června 2026  5:15

Tisíc kamenů pro oběti v Postoloprtech. Studenti vracejí jména zavražděným Němcům

Pietní akt na hřbitově v Postoloprtech. Pokládání bílých kamenů připomnělo...

Téměř tisícovka bílých kamenů s německými jmény, která měla být zapomenuta, od úterý na hřbitově v Postoloprtech připomíná oběti poválečného masakru. Ručně popsané kamínky vracejí identitu lidem,...

2. června 2026  20:03

Habanec končí, Ústí do ligy nedovede. Klidný Kubáň: Trenérů je plno, klubů málo

Ústecký kouč Svatopluk Habanec děkuje fanouškům po porážce.

Postup do druhé ligy, v ní senzační 4. místo, teď šokující sbohem. Zkušený trenér Svatopluk Habanec zase pozvedl ústecký fotbal, ale svůj osudový klub opouští. „Informoval nás, že využije jinou...

2. června 2026  15:03

Nelegální kebab zničily pokuty. Likvidační, říká majitel a chce soud, sousedé se bojí

Premium
Nelegální provozovna rychlého občerstvení s kebabem v Chomutovské ulici v...

Z terasy zmizely stolky i židličky, dveře jsou zamčené a velká okna zakrývá papír. Nelegální provozovna rychlého občerstvení v přízemí mosteckého bytového domu, která fungovala v prostorách...

2. června 2026  13:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lídr ANO v Ústí přišel kvůli rychlosti o řidičák. Aspoň teď pomůžu kondici, říká

Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Šéf ústecké basketbalové Slunety, Tomáš Hrubý, kterého si ANO vybralo místo dosavadního primátora Petra Nedvědického, do čela kandidátky pro podzimní komunální volby, přišel o řidičský průkaz. Sám...

2. června 2026  10:28

Tragický požár restaurace v Mostě. Policie chce poslat před soud dva lidi

U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)

Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s požárem restaurace U Kojota v Mostě, který měl sedm obětí. Příčinou požáru z ledna 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou...

2. června 2026  8:59,  aktualizováno  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.