Koukejte to napravit. V Ústí kontrolují ghetta, věří i ve snížení kriminality

Obyvatel a domovník Jiří Huml řekl, že vchod, ve kterém žije, je poměrně klidný. Nájemci ve vedlejším vchodě ale podle něj dělají nepořádek, hluk, nutné jsou zásahy policie.

Úředníci a další pověřené osoby se při kontrolách zaměřují na stav budov, výskyt parazitů, hlodavců, bezpečnost, pořádek, drogovou problematiku i na děti. Náměstek primátora Michal Mohr (SPD) řekl, že majitelé domů v případě odhalení nějakých problémů dostávají pokuty nebo musí nevyhovující stav, třeba rozbitá okna, napravit.

„Jakmile přijdou sociální dávky nebo kdejaký podpory, tak se tady do brzkých ranních hodin dělá bordel, chlastá se a je to takový průchoďák pro feťáky. Prodává se tu fet,“ popsal Huml poměry v problémovém vchodu. Na první pohled byl vchod poměrně čistý, přítomnosti narkomanů napovídal jen zakrvácený obvaz. Huml uvedl, že se tam v úterý uklízelo. O kontrole podle něj ale nejspíš nikdo nevěděl a byla to náhoda.

Domovník se společně s majiteli bytů snaží problémové nájemníky dostat pryč. Některé vlastníky ale dění v domě ani chování jejich nájemníků nezajímá. Sám se z domu odstěhovat nechce. Byt koupil za výhodnou cenu, pokud by se chtěl odstěhovat, musel by do nájmu, který by ho vyšel dráž. „Pokud se to v nějakém časovém horizontu zlepší, tak je to ve finále dobrá investice,“ míní Huml.

Zpoza zavřených dveří se ozýval v některých patrech hluk, z oken vyhlíželi nájemníci i s dětmi. „Několikrát týdně je nutné volat policii, aby řádění problémových sousedů uklidnila,“ uvedl Huml.

„Potyčky tady občas bývají také. Není to tak dlouho, co tady na sebe naběhli s násadami a šli si vyřizovat účty,“ uvedl k nedávnému incidentu domovník. Na narušování klidu v domě poukazovala vysklená okna i páčením poškozené vchodové dveře do jednoho z bytů.

Bezproblémový však není ani vchod, v němž Huml žije, ačkoliv byty obývají vesměs jejich majitelé. Jeho soused z protějšího bytu rád hromadí věci. Balkon v mezipatře je zaplněný po pás, nepořádku jsou plné také sklepy.

„Balkon je součástí únikové cesty, neměl by tak sloužit ke skladování věcí,“ řekla za hasičský záchranný sbor Žaneta Švecová. Obyvatele bytu, který hromadí věci nejen na balkoně, ale i na chodbě a ve sklepech, na nepatřičný stav upozornila. Muž slíbil, že nepořádek uklidí.