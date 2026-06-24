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Vypadni odsud, řval muž na řidiče cisterny s vodou. Pak po něm začal střílet

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  11:01

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Zbraň, kterou policisté našli v bytě muže, jenž předtím střílel na cisternu s pitnou vodou. | foto: Policie ČR

K nahlášené střelbě vyjížděli na začátku týdne policisté ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. Přivolal je řidič cisterny s pitnou vodou, na něhož z okna přilehlého paneláku vulgárně křičel a následně vystřelil jeden z místních obyvatel. Jak se ukázalo, muž byl silně opilý. Doma měl několik zbraní, ovšem žádnou „skutečnou“. Jednalo se především o airsoftové.

Šofér v lokalitě zajišťoval náhradní zásobování. Incident se odehrál, když stál na parkovišti v ulici Peškova.

„Podle jeho výpovědi z okna ve čtvrtém patře panelového domu vyhlédl neznámý muž, který na něj začal vulgárně pokřikovat a požadoval, aby s cisternou odjel. Řidič jeho chování ignoroval,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Zbraně, které policisté našli v bytě muže, jenž předtím střílel na cisternu s pitnou vodou.

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Po chvilce stejný muž otevřel okno znovu a směrem k cisterně vystřelil.

Policistům, kteří na místo dorazili, otevřela dveře od daného bytu manželka podezřelého. „Uvedla, že o ničem neví, že spala. Následně jim umožnila vstup dovnitř. V jednom z pokojů pak policisté nalezli větší množství volně odložených zbraní a padesátiletého zjevně opilého muže,“ pokračovala Hyšplerová.

Na místo proto přivolali policejního technika, aby ohledal místo činu. Zbraní tam bylo celkem deset. „U žádné není vyžadováno držení zbrojního průkazu. Jednalo se o airsoftové a kuličkové zbraně a jednu plynovou pistoli,“ poznamenala mluvčí Hyšplerová.

Muž nadýchal lehce přes dvě promile. Obviněn zatím nebyl, čelí podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.

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Upozorňujeme, že airsoftové či jiné volně prodejné zbraně jsou často k nerozeznání od skutečných střelných zbraní. Pokud s nimi někdo manipuluje na veřejnosti nebo je používá způsobem, který může vyvolat dojem skutečného ozbrojeného útoku, představuje to závažné bezpečnostní riziko. Policisté v takových případech musí reagovat s maximální opatrností a vždy vyhodnocují situaci tak, jako by se mohlo jednat o skutečnou střelnou zbraň. Nezodpovědná manipulace s těmito předměty tak může vést nejen k policejnímu zákroku, ale i k ohrožení zdraví a života lidí v okolí,“ dodala k tomu Hyšplerová.

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