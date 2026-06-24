Vypadni odsud, řval muž na řidiče cisterny s vodou. Pak po něm začal střílet

Šofér v lokalitě zajišťoval náhradní zásobování. Incident se odehrál, když stál na parkovišti v ulici Peškova.
„Podle jeho výpovědi z okna ve čtvrtém patře panelového domu vyhlédl neznámý muž, který na něj začal vulgárně pokřikovat a požadoval, aby s cisternou odjel. Řidič jeho chování ignoroval,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Po chvilce stejný muž otevřel okno znovu a směrem k cisterně vystřelil.
Policistům, kteří na místo dorazili, otevřela dveře od daného bytu manželka podezřelého. „Uvedla, že o ničem neví, že spala. Následně jim umožnila vstup dovnitř. V jednom z pokojů pak policisté nalezli větší množství volně odložených zbraní a padesátiletého zjevně opilého muže,“ pokračovala Hyšplerová.
Na místo proto přivolali policejního technika, aby ohledal místo činu. Zbraní tam bylo celkem deset. „U žádné není vyžadováno držení zbrojního průkazu. Jednalo se o airsoftové a kuličkové zbraně a jednu plynovou pistoli,“ poznamenala mluvčí Hyšplerová.
Muž nadýchal lehce přes dvě promile. Obviněn zatím nebyl, čelí podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.
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„Upozorňujeme, že airsoftové či jiné volně prodejné zbraně jsou často k nerozeznání od skutečných střelných zbraní. Pokud s nimi někdo manipuluje na veřejnosti nebo je používá způsobem, který může vyvolat dojem skutečného ozbrojeného útoku, představuje to závažné bezpečnostní riziko. Policisté v takových případech musí reagovat s maximální opatrností a vždy vyhodnocují situaci tak, jako by se mohlo jednat o skutečnou střelnou zbraň. Nezodpovědná manipulace s těmito předměty tak může vést nejen k policejnímu zákroku, ale i k ohrožení zdraví a života lidí v okolí,“ dodala k tomu Hyšplerová.