„Obžalovaný přišel na zastávku MHD Prior se zalamovacím nožem a oběť si vybral náhodně,“ řekl státní zástupce. Čtyřiasedmdesátiletého muže bodl do levé strany krku. Pokud by podle spisu probodl například krční tepnu, oběť by bezprostředně ohrozil na životě.
Poškozený požaduje 200 tisíc korun za duševní útrapy, s nimiž se po incidentu potýká. Soudu dnes řekl, že se necítí dobře na veřejných místech, zejména ve chvíli, kdy k němu jde někdo cizí příliš blízko. „Jak ke mně někdo přijde blíž, mám furt takovej divnej pocit. Furt musím být ve střehu,“ uvedl senior s tím, že takové stavy před událostí nezažíval.
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Třicetiletý obžalovaný dnes do soudní síně přišel v poutech, v doprovodu zřízence z léčebny a policie. Před tím byl ve vazbě. K činu se přiznal. Uvedl, že bydlel v bytě své matky, kde často býval sám. Matka mu posílala peníze. „Občas jsem fetoval, občas jsem nefetoval,“ řekl soudu obžalovaný.
Někdy prý byl ve stavu, kdy mu jeho matka musela zavolat záchrannou službu. „Asi třicetkrát jsem byl hospitalizovaný,“ zdůraznil. Dodal, že k psychiatrovi tou dobou docházel ambulantně.
V den incidentu podle svých slov v bytě své matky viděl krev, kterou se snažil vyčistit. Nůž v kapse měl prý proto, že ho chtěl použít při výměně lina. Pervitin si vzal asi 14 dnů před skutkem, ale užíval lék Rivotril. Podle lékařky mu pervitin způsobil toxickou psychózu. Obžalovaný řekl, že byl nervózní, šel ven a bodl seniora. Tvrdí, že nikomu před tím neříkal, že chce zabít člověka.
„Bludy jsem měl i ve vazbě. Odmítal jsem tam jídlo. Myslel jsem si, že je otrávené. V léčebně se cítím lépe. Chodím na terapie, beru léky. Měl jsem i vycházky, ale kvůli soudu jsou teď zakázané. Zůstat na psychiatrii by pro mě bylo lepší než jít do vězení, protože špatně snáším samotu,“ uvedl obžalovaný. Poškozenému se v jednací síni omluvil.
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Hlavní líčení bude pokračovat v pondělí. Soudkyně Tereza Nagy nevyloučila vyhlášení rozhodnutí. Chce ještě vyslechnout znalce. Jejich posudky na příčetnost i celkový psychický stav na obžalovaného se totiž různí.