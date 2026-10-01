Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bolí všechno. Zraněný muž visel na stromě hlavou dolů, policie ukázala jeho záchranu

  15:16
Všechny složky integrovaného záchranného systému absolvovaly tento týden netradiční záchrannou akci v Krásné Lípě na Děčínsku. Starší muž se vážně zranil při prořezávání stromu, kvůli čemuž následně zůstal viset hlavou dolů. Policisté, kteří byli na místě jako první, nyní zveřejnili záznam ze zásahu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Muže při prořezávání stromu zasáhla větev, načež po zásahu zůstal viset hlavou dolů ve výšce několika metrů. „Byl při vědomí, reagoval na oslovení, ale stěžoval si na bolest zad a hrudníku a měl potíže s dýcháním,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Jeden z policistů vylezl po žebříku do koruny stromu, muže podepřel a neustále s ním udržoval kontakt.

„Fyzicky ho podpíral, komunikoval s ním a poskytoval mu potřebnou pomoc až do příjezdu hasičů. Díky tomu nezůstal zraněný muž bez pomoci a policista mohl průběžně sledovat jeho stav,“ poznamenala Kubíčková.

Paraglidista uvázl na stromě, z patnáctimetrové výšky ho sundávali hasiči

Po příjezdu hasičů se za pomoci výškové techniky podařilo muže bezpečně vyprostit. Zdravotníci ho pak převezli do nemocnice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rysí koťata z Krušných hor dováděla u fotopasti. Otcem může být „poutník“ ze Šumavy

Samici Alvě vypuštěné do Krušných hor v roce 2024 se v uplynulých týdnech...

Nové zvířecí obyvatele mají Krušné hory, saští odborníci tam v rámci projektu ReLynx nedávno vypustili další dva rysy. Jde už od osmého a devátého, které sem takto přivezli. Dvojice však není jediným...

Miloš Zeman podpořil v Chomutově Rajchla. Žádná změna dresu to není, tvrdí

Bývalý prezident Miloš Zeman podpořil v Chomutově kandidáty Rajchlova hnutí...

Strana PRO Jindřicha Rajchla, která v Chomutově kandiduje na společné kandidátce s SPD a Motoristy pod hlavičkou Chomutov sobě, vytáhlo v předvolební kampani bývalého prezidenta. Do města pozvalo...

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

Bolí všechno. Zraněný muž visel na stromě hlavou dolů, policie ukázala jeho záchranu

Policisté a hasiči pomáhali muži, který zůstal viset na stromě

Všechny složky integrovaného záchranného systému absolvovaly tento týden netradiční záchrannou akci v Krásné Lípě na Děčínsku. Starší muž se vážně zranil při prořezávání stromu, kvůli čemuž následně...

1. října 2026  15:16

Tápání Sparty, úkaz Červenka i povzbuzení pro Motáka. Co přinesl úvod extraligy

Sparťanský trenér Patrik Augusta (uprostřed) a jeho svěřenci

Hokejová extraliga má za sebou šest kol a fanoušci začínají mít první představy o tom, jak by se mohla aktuální sezona vyvíjet. Nejspokojenější mohou být ti z Třince, Oceláři totiž ještě neprohráli a...

1. října 2026  14:20

Estébáci na něj dohlíželi, i když spal. Soud rehabilitoval kardinála Trochtu

Kardinál Štěpán Trochta během života zapáleně pomáhal skautské organizaci.

Okresní soud v Litoměřicích rehabilitoval bývalého litoměřického biskupa a kardinála Štěpána Trochtu za dobu, kdy byl na začátku 50. let minulého století nezákonně internován Státní bezpečností....

1. října 2026  13:12

Vyháním nepřizpůsobivé. Vyhrožují mi nájemníci i majitelé bytů, líčí lídr SPD v Ústí

Michal Mohr (SPD).

Michal Mohr, současný náměstek primátora Ústí nad Labem, je na svou dosavadní práci pro město hrdý. Hned v úvodu po otázce, v jakém stavu předává současná koalice krajské město, člen SPD a lídr...

1. října 2026  8:52

Když děti pískají děti. Revoluční projekt Modlan bojuje proti nedostatku sudích

Premium
Fotbalová 5. liga starších žáků Teplicka FK Rtyně nad Bílinou - TJ Sokol...

Mohla by tak začínat upoutávka k americkému filmu: Představte si svět, v němž jsou jen děti a žádní dospělí… A skutečně, jeden takový ryze dětský svět existuje. Fotbalový. Na Teplicku pískají některé...

1. října 2026

Miloš Zeman podpořil v Chomutově Rajchla. Žádná změna dresu to není, tvrdí

Bývalý prezident Miloš Zeman podpořil v Chomutově kandidáty Rajchlova hnutí...

Strana PRO Jindřicha Rajchla, která v Chomutově kandiduje na společné kandidátce s SPD a Motoristy pod hlavičkou Chomutov sobě, vytáhlo v předvolební kampani bývalého prezidenta. Do města pozvalo...

30. září 2026  20:50

Pěsti i kopance, parta dětí napadla muže. Občas udělají lumpárnu, říká šéf policie

Premium
Chlapci napadli muže u něj doma

Policie řeší případ skupiny dětí a mladistvých, která v Ústí nad Labem napadla dospělého muže. Parta si útok natočila, video se následně začalo šířit na sociálních sítích. Podle ředitele ústecké...

30. září 2026  16:48

Problém je s ghetty, bezpečím a bydlením, říká lídr koalice PRO a Stačilo! Jelínek

Tomáš Jelínek je lídrem koalice PRO Právo Respekt Odbornost a Stačilo! v Ústí...

Komunální volby v Ústí nad Labem se blíží a o přízeň voličů se letos uchází také Tomáš Jelínek, který kandiduje jako lídr koalice PRO Právo Respekt Odbornost a Stačilo!. V ústecké politice není...

30. září 2026  16:03

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

Litvínov vstal z popela, Koblasu těší Reichelův bič: Je přísný, i když se daří

Hráči Litvínova slaví gól proti Bílým Tygrům.

V minulé sezoně by ho třígólové manko umrtvilo, teď ho naopak vyburcovalo. Hokejový Litvínov, upgradovaná verze 2026. Neprůstřelný důkaz o proměně loňského barážisty dal poslední obrat z 0:3 na 5:4...

30. září 2026  13:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dýchněte za mě, žádal policisty namol opilý řidič a nabízel jim úplatek

Provedená dechová zkouška ukázala hodnotu 3,07 promile, s jejímž výsledkem...

Řidič na Chomutovsku před několika dny kličkoval po silnici a ohrožoval ostatní řidiče. Když ho policisté zastavili, nadýchal 3,07 promile alkoholu. Tím však jeho protiprávní jednání neskončilo....

30. září 2026  9:08

Lovci a titul? Tým musí dozrát, ale každý ho chce, burcuje nový trenér Mašát

Lovosice, 5.9. 2026, Lovosice - Jičín, extraliga házené, hráno na zimním...

Titul má jako hráč s Plzní, teď na něj třeba zaútočí jako trenér s Lovosicemi. Pro severočeskou házenkářskou baštu je extraligové zlato zatím fata morgána, sen zkusí zhmotnit Petr Mašát.

30. září 2026  8:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.