Bolí všechno. Zraněný muž visel na stromě hlavou dolů, policie ukázala jeho záchranu

Muže při prořezávání stromu zasáhla větev, načež po zásahu zůstal viset hlavou dolů ve výšce několika metrů. „Byl při vědomí, reagoval na oslovení, ale stěžoval si na bolest zad a hrudníku a měl potíže s dýcháním,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
Jeden z policistů vylezl po žebříku do koruny stromu, muže podepřel a neustále s ním udržoval kontakt.
„Fyzicky ho podpíral, komunikoval s ním a poskytoval mu potřebnou pomoc až do příjezdu hasičů. Díky tomu nezůstal zraněný muž bez pomoci a policista mohl průběžně sledovat jeho stav,“ poznamenala Kubíčková.
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Paraglidista uvázl na stromě, z patnáctimetrové výšky ho sundávali hasiči
Po příjezdu hasičů se za pomoci výškové techniky podařilo muže bezpečně vyprostit. Zdravotníci ho pak převezli do nemocnice.