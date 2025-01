Kamarád mu dal pěstí do obličeje, on ho bodl do srdce. Soud uložil muži 14 let

ČTK o výši trestu bez dalších podrobností informovala mluvčí soudu Gabriela Nedělková Pařízková.

Sinaj ve výpovědi uvedl, že po večeru stráveném s obětí a dalšími lidmi šel do ložnice, jeho přítelkyně hosty včetně oběti vyprovodila ven. Zanedlouho se poškozený vrátil. Bušil na dveře a požadoval, aby ho Sinaj pustil zpátky do bytu. Po potyčce poškozený vyzval obžalovaného, aby šel ven.

Sinaj uvedl, že měl strach, aby si oběť nepřivolala někoho na pomoc. Z ložnice si proto vzal nůž a vydal se před dům. Kamarád si všiml, že má Sinaj v ruce nůž a začal prý pokřikovat, aby ho bodl.

„To pořád opakoval. Já jsem říkal: ne, jdi pryč, otoč se a jdi domů,“ vypověděl dříve Sinaj.

Obžalovaný uvedl, že kamarád mu po další potyčce dal pěstí do obličeje. Řekl, že se hodně naštval, uhodil muže do obličeje a poté ho bodl do hrudníku.

Jedna ze svědkyň uvedla, že obžalovaný chtěl svést vinu na někoho náhodného. Sanitku nezavolal, oběti neposkytl podle výpovědí ani první pomoc. Naopak svědkyním vyhrožoval, své partnerce nařídil, aby schovala nůž. Sinaj před soudem přiznal, že se skutek stal.