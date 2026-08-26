VIDEO: Městečkem na Děčínsku se procházel vlk. Podle odborníků patrně zabloudil

„Tady na severu jsme na zvířata zvyklí, ale vidět vlka… to mě překvapilo. Byl takový nějaký zmatený,“ popsal pro iDNES.cz Kořínek. Vlka natočil v sobotu kolem šesté hodiny ráno. Zvíře následně rychle uteklo.
Podle zoologa Aleše Vorla z České zemědělské univerzity šlo zřejmě o zbloudilý kus z jiné části Evropy, který vykazoval známky dezorientace a nesnažil se v obci lovit.
„Tohle konkrétní zvíře mi přijde lehce zmatené, že úplně neví, kde přesně se ocitlo. Může to být mladý jedinec, který to území vůbec nezná. Tento vlk rozhodně nevykazuje známky toho, že by přišel do vesnice lovit. Spíš mi přijde, že je lehce ztracen a snaží se najít cestu,“ okomentoval Vorel video pro Český rozhlas Sever.
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Tamní radnice přesto o výskytu vlka informovala na svých webových stránkách a obyvatele vyzvala k opatrnosti, zejména v okrajových částech a u lesa. Lidé nemají pouštět psy na volno — volně pobíhající zvíře je pro vlka snadnou kořistí.
Podle mluvčího Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se vlk do sídel občas zatoulá.
„Video jsem viděl, s největší pravděpodobností jde opravdu o mladého jedince. Vlk je plachý vůči člověku, ale ne vůči jeho stavbám. Při hustotě naší zástavby není překvapivé, že se někde objevuje. Záběry z kamer či fotopastí máme i z obcí jako Jetřichovice nebo Mikulášovice,“ uvedl Salov s tím, že loni na území parku zasahovala teritoria až tří smeček.
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Podle odborníků nemá vlk o setkání s člověkem zájem. V nedávném rozhovoru pro iDNES.cz Vorel zmínil, že případné potkání šelmy v přírodě by lidé měli vzít spíše jako vzácný zážitek. „Vlk má horší zrak a o setkání s člověkem nestojí. Pokud se o něm dozví, zpravidla okamžitě uteče,“ uvedl zoolog.