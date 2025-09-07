Muž se u Krásné Lípy zřítil z deseti metrů, hasiči jej táhli čtyřkolkou

Oznámení o pádu muže přijali operátoři tísňové linky hasičů chvilku před sobotní půl pátou odpoledne.
„Zraněný muž se nacházel v těžko přístupném terénu. Na místo vyjely tři jednotky požární ochrany. Hasiči muže nejprve transportovali pomocí nosítek, následně na vleku čtyřkolky do vozidla záchranné služby,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Pelikus.
„Osmatřicetiletého muže jsme se středně těžkými zraněními transportovali do traumacentra v Ústí nad Labem,“ sdělil bez dalších podrobností mluvčí záchranné služby Christian Cmorej.
