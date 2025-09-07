Muž se u Krásné Lípy zřítil z deseti metrů, hasiči jej táhli čtyřkolkou

Autor:
  12:23
U Vlčí hory, místní části Krásné Lípy, se v sobotu odpoledne zřítil z deseti metrů turista. Hasiči jej museli v těžce přístupném terénu naložit na nosítka a k sanitce přepravit s pomocí čtyřkolky s vlekem.
Fotogalerie

U Krásné lípy se zřítil turista z desetimetrové výšky. Hasiči ho museli k sanitce převézt na vleku za čtyřkolkou. (9. září 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

Oznámení o pádu muže přijali operátoři tísňové linky hasičů chvilku před sobotní půl pátou odpoledne.

„Zraněný muž se nacházel v těžko přístupném terénu. Na místo vyjely tři jednotky požární ochrany. Hasiči muže nejprve transportovali pomocí nosítek, následně na vleku čtyřkolky do vozidla záchranné služby,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Pelikus.

U Krásné lípy se zřítil turista z desetimetrové výšky. Hasiči ho museli k sanitce převézt na vleku za čtyřkolkou. (9. září 2025)
U Krásné lípy se zřítil turista z desetimetrové výšky. Hasiči ho museli k sanitce převézt na vleku za čtyřkolkou. (9. září 2025)
U Krásné lípy se zřítil turista z desetimetrové výšky. Hasiči ho museli k sanitce převézt na vleku za čtyřkolkou. (9. září 2025)
U Krásné lípy se zřítil turista z desetimetrové výšky. Hasiči ho museli k sanitce převézt na vleku za čtyřkolkou. (9. září 2025)
4 fotografie

„Osmatřicetiletého muže jsme se středně těžkými zraněními transportovali do traumacentra v Ústí nad Labem,“ sdělil bez dalších podrobností mluvčí záchranné služby Christian Cmorej.

