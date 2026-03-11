Úřad nepovolil drogové centrum ve vilové části Ústí, kraj rozhodnutí zrušil

  11:46
Krajský úřad Ústeckého kraje zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Ústí nad Labem, který nepovolil přeměnu vily ve Staré ulici na centrum pro závislé. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se odvolala zástupkyně spolku Drug-out klub. Po rozhodnutí kraje se musí stavební úřad věcí znovu zabývat.
Stavební úřad odůvodnil své rozhodnutí tím, že záměr není v souladu s platným územním plánem. Statutární zástupkyně spolku Drug-out klub Zdeňka Staňková nicméně uvedla, že územní plán sociální a zdravotnická zařízení v lokalitě povoluje.

Centrum pro závislé nyní sídlí v ulici Velká Hradební. Budovu před časem koupilo město a chce tam umístit dětskou skupinu. Spolku vypovědělo smlouvu. Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) už dříve řekl, že město nájemní smlouvu spolku opakovaně prodloužilo, aby zůstala zachována kontinuita poskytovaných služeb pro závislé.

Centrum pro závislé se má přesunout do rodinné zástavby, sousedé protestují

Proti umístnění centra pro drogově závislé vystupují obyvatelé oblasti, z nichž 1 500 podepsalo petici.

Místní zdůrazňují, že potřebnost služeb chápou. Vadí jim však podle nich nešťastně zvolená oblast, kde jsou rodinné domy, poliklinika či velký park. Mají obavy ze zvýšení kriminality. Jednou ze služeb je kontaktní centrum, kde si mohou narkomani vyměnit injekční stříkačky.

Řada z nich připomíná i zkušenosti z minulosti, kdy v nižší části ulice už obdobné zařízení bylo. „My jsme si to prožili. Víme, co se tady dělo. O to mocnější ty naše obavy jsou,“ řekl Jan Kalina, který v ulici bydlí celý život. Uvádí, že si uživatelé drog v minulosti chodili měnit stříkačky a následně si drogu aplikovali v zahradách a dvorech v okolí.

