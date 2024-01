Zákaz větrníků jste neodůvodnili, řekl soud a zrušil obci část územního plánu

Obec v územním plánu z roku 2022 stavbu větrníků zakázala, podle soudu to však dostatečně neodůvodnila. Starosta David Lacman (Za společnou obec Výsluní) po vynesení verdiktu řekl, že obec s největší pravděpodobností podá kasační stížnost.

Společnost APB Plzeň usiluje o stavbu větrného parku na Chomutovsku několik let. Právní zástupce firmy Jiří Nezhyba u soudu řekl, že obrat ve Výsluní nastal po změně politického vedení, kdy byl celý záměr investora zmařen. Předseda představenstva společnosti Pavel Březina uvedl, že jeho rodina pracuje na záměru 13 let. „Projekt je velice rozsáhlý a my se přes to (obec Výsluní) nemůžeme dostat dál,“ uvedl s tím, že firma vynaložila doposud na projekt zhruba 420 milionů korun a nechce od něj ustoupit.

Obec u soudu upozornila, že investor neměl za celou dobu pohromadě nikdy všechny potřebné dokumenty ke stavbě, chybělo mu kladné stanovisko ministerstva obrany, které má v nedalekých Hrušovanech radiolokátor nebo ekologů. Od roku 2006 do roku 2022 mohl investor podle obce stavět, ale nestalo se tak.

1. dubna 2023

Soud dospěl k závěru, že územní plán obsahuje pouze záměr nepřipustit jakoukoliv výstavbu větrných elektráren, ale tento záměr není žádným relevantním způsobem odůvodněn, obsahuje jen odkazy na obecné principy.

„S tím rozhodně nesouhlasíme, protože jsou všeobecně známé a dostupné informace, v jaké lokalitě se nacházíme, že jsme v přírodním parku, prameništi Prunéřovského potoka, pokud to soud neví, budeme to muset tou kasační stížností odůvodnit my,“ řekl starosta.

Březina se k rozsudku odmítl vyjádřit.

Nový územní plán ve Výsluní začal platit v roce 2022. Žalobu podal investor ohledně deseti pozemků na katastru obce. Rozsudek se týká devíti parcel. Jeden případ vyloučil soud k samostatnému projednávání, protože obec s firmou vede spor o věcné břemeno.

U dvou parcel návrhu firmy soud nevyhověl, ty už podle původního plánu mohly být využívány pouze jako travní porost a u nich se novým plánem nic nezměnilo. U dalších sedmi ploch původní územní plán povoloval stavbu větrných stožárů.

Soudce Václav Trajer řekl, že v územním plánu obce Výsluní je po vynesení rozsudku určité bílé místo a obec je povinna v co nejkratším termín přistoupit ke změně územního plánu tak, aby v něm nezůstávaly plochy bez regulace.

Nejvyšší správní soud (NSS) loni v červenci zrušil původní regulaci umisťování vysokých větrných elektráren v Ústeckém kraji. Vyhověl tak kasační stížnosti skupiny samospráv, lidí a firem, podle kterých krajské zásady rozvoje v podstatě znemožnily budování vysokých elektráren na více než 99 procentech území kraje.

Po rozhodnutí soudu kraj začal připravovat nové podmínky výstavby větrných elektráren na svém území. Ústecký kraj bude dál regulovat stavbu větrných elektráren v Krušných horách. Vymezí místa, kde bude možné vysoké větrníky postavit. Nová regulace se bude týkat menší plochy Krušných hor. V Ústeckém kraji je nyní 48 vysokých větrných elektráren, z toho 21 stožárů je v Kryštofových Hamrech na Chomutovsku.