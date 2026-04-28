Hodila dítě do popelnice a vyčetla senátu podjatost. Případ znovu řeší soud

  9:17
Krajský soud v Ústí nad Labem se v úterý znovu zabývá případem ženy, která na podzim 2024 odhodila v ústecké čtvrti Střekov do kontejneru svého čerstvě narozeného syna. Dítě přežilo díky tomu, že ho včas objevil místní obyvatel. Obžalovaná při předchozím jednání odmítla vypovídat a navíc namítla, že je krajský soud podjatý.
Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.

Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice. | foto: Krajská zdravotní

Tehdy v devatenáctiletá žena v lednu namítla podjatost soudu z důvodu, že akceptoval obžalobu. O této její námitce musel v mezidobí rozhodovat Vrchní soud v Praze.

V jednací síni nevypovídala. V přípravném řízení uvedla, že doufala, že dítě někdo najde živé a pomůže mu. Zároveň tehdy sdělila, že o svém těhotenství nevěděla.

Porodila v koupelně a hodila dítě do popelnice. Jste podjatí, vyčítá žena soudu

Protože nikdo netušil, že je těhotná, nevěděla prý, na koho se obrátit, aby ji odvezl k babyboxu. „Bála jsem se reakce táty a všeho,“ uvedla v přípravném řízení.

Zdravého chlapce porodila v polovině října 2024 doma v koupelně. Po neodborném ošetření pupeční šňůry miminko zabalila do černé zimní bundy a odnesla ho do nedalekého kontejneru se směsným odpadem.

Novorozence našel jeden z obyvatel čtvrti, když šel vynést odpadky.

Ženu policie vypátrala zanedlouho i díky poznatkům veřejnosti, které získala na základě zveřejněných fotografií bundy, do níž bylo dítě zabalené.

Podle bundy našli ženu, která dala nemluvně do popelnice. Dítě je pod antibiotiky

Za pokus o vraždu jí hrozí až dvacet let vězení. Žalobce Vladimír Jan pro ni navrhuje deset let odnětí svobody.

Chlapec dostal po nalezení jméno Jáchym po jednom z policistů, kteří tehdy na Střekově zasahovali. Po propuštění z nemocnice se dostal do péče dočasných pěstounů.

13. října 2024

KRIMI

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

Rajčata od elektrárny jsou hit. Nahlédněte do obřích skleníků s odpadním teplem

Rajčata ve sklenících firmy Agro Kadaň, která se stala Inovační firmou...

Poptávka po rajčatech vypěstovaných ve sklenících vytápěných odpadním teplem z hnědouhelné elektrárny v Tušimicích na Chomutovsku je velká. Společnost Agro Kadaň má díky tomu zajištěný odbyt na rok...

„Příšerný zvuk.“ Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)

Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma...

Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

Pohled na areál litvínovské chemičky. Na snímku je ještě vidět všech osm...

V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

KVÍZ: Cibulák zná každý. Opravdu? Nepletete se?

cibulák

Kdo by ho neznal. Je to celosvětově nejoblíbenější dekor na porcelánu. Cibulák, cibulový vzor, Zwiebelmuster… Za národní vynález ho mylně považují mnozí našinci, Němci, ale třeba i Finové. Cibulák má...

Hodila dítě do popelnice a vyčetla senátu podjatost. Případ znovu řeší soud

Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.

Krajský soud v Ústí nad Labem se v úterý znovu zabývá případem ženy, která na podzim 2024 odhodila v ústecké čtvrti Střekov do kontejneru svého čerstvě narozeného syna. Dítě přežilo díky tomu, že ho...

28. dubna 2026  9:17

Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký Alan do...

Své první dva domácí góly za druholigový fotbalový Viagem dal Alan Do Marcolino hlavou, což u této 194 centimetrů vysoké věže z Gabonu asi nikoho nepřekvapí. Ani kouč Svatopluk Habanec ale nečekal,...

28. dubna 2026  8:04

Zbudovala bezvadnou cyklostezku, má ale platit miliony na pokutě. Zničí nás, tvrdí firma

Cyklistická Labská stezka na levém břehu řeky označená jako 2A vede kolem...

Až k soudu může doputovat spor mezi Ústeckým krajem a společností Stavby Cikánek z Terezína, která stavěla část cyklotrasy Labská stezka. Kraj požaduje po firmě zaplacení několikamilionové pokuty...

28. dubna 2026  6:48

Most zmodernizuje tramvajovou trať. Bude uživatelsky přívětivá, říká architekt

Přestupní uzel „Most, 1. náměstí“ při pohledu ze severu

Centrum Mostu čeká po více než čtyřiceti letech rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. Tamní dopravní podnik a magistrát vybraly zhotovitele, který tříkilometrový úsek za zhruba 600 milionů korun...

27. dubna 2026  15:03

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka prožívá čtvrtfinále Ligy mistrů.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

Hororové jaro Teplic, jediná výhra a boj o záchranu. Frťala: Chybu hledám u sebe

Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje v zápase fotbalové ligy proti Hradci...

Jedenáct zápasů, jediná výhra, nenaplněné ambice a naštvaní fanoušci. Hororové jaro srazilo fotbalové Teplice do skupiny o záchranu první ligy. „Chybu hledám hlavně u sebe,“ chrání mužstvo před...

27. dubna 2026  10:01

Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

Pohled na areál litvínovské chemičky. Na snímku je ještě vidět všech osm...

V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

27. dubna 2026  8:49

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po...

26. dubna 2026  18:05

Za pobodání v Mostě stíhá policie dva muže, jednomu hrozí až 10 let

ilustrační snímek

Policie stíhá dva muže kvůli pátečnímu pobodání muže ve stanovém městečku pod přemostěním silnice I/13 v Mostě. Oba vyšetřovatel obvinil ze dvou trestných činů, řekla v neděli regionální mluvčí...

26. dubna 2026  12:29

