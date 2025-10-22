Přestavlky před jednáním navrhly smír s Ústeckým krajem, pokud vypracuje dopadovou studii. Uzavření smíru však kraj odmítl. „S obcemi Ústecký kraj jedná,“ řekla dnes jeho mluvčí Magdalena Fraňková. Potvrdil to i starosta jedné z obcí.
Ústecký kraj schválil koridor pro trasu vysokorychlostní trati z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan v červnu 2024. Součástí rychlodráhy má být terminál v Roudnici s parkovištěm pro tři tisíce automobilů.
Předseda sdružení města obcí Koridor D8 Martin Klečka uvedl, že nebyl vyhodnocen vliv terminálu na území, které je obrovské, zahrnuje Litoměřicko, Lovosicko a Roudnicko. Ústecký kraj argumentoval, že v 5. aktualizaci zásad územního rozvoje schvaloval pouze koridor pro trasu, nikoliv konkrétní řešení.
Krajský soud už dříve v souvislosti s rychlodráhou zamítl žalobu Chlumce na Ústecku a dalších obcí na Litoměřicku.
Železničáři posuzovali zpočátku zhruba 20 možných tras, pak se výběr zúžil na tři. Dvě z nich odmítlo ministerstvo obrany. Soud uvedl, že krajem schválená aktualizace územního plánu pouze vymezuje koridor pro trasu, nikoliv stavbu samotnou. Podrobnosti, jako jsou kompenzační opatření v podobě protihlukových stěn, se budou teprve zpracovávat až podle konkrétního projektu.
Obce, které se nyní obrátily na soud, nerozporovaly trasu. „Zásadním problémem je terminál Roudnice, který zkrátí dojezdový čas z Roudnice do Prahy na 19 minut. Zásadně se zkrátí dojezd mezi bohatou Prahou a krajem, který se nachází na opačném pólu ekonomického měřítka,“ uvedl Klečka.
Proti rozhodnutí soudu lze podat kasační stížnost. „Přečteme si odůvodnění a zvážíme další možnosti,“ uvedl.
Ústecký kraj s dotčenými obcemi jedná. „Měli jsem už nějaká setkání a další se připravuje. I s ohledem na obce radní nesouhlasili s uzavřením memoranda o spolupráci při přípravě a výstavbě vysokorychlostní trati mezi Prahou a Ústím nad Labem,“ uvedla Fraňková. Návrh memoranda obsahuje i ustanovení, které by obce fakticky zbavilo možnosti uplatňovat další připomínky.
Přístup kraje se podle zástupců obcí zásadně změnil po loňských krajských volbách. „Poslední měsíce se postoj kraje otočil o 360 stupňů. Otevřeně s námi radní jednají,“ řekl místostarosta obce Židovice Martin Rehárik (nezávislý). O stavbě tratě je podle něj rozhodnuto, ale jde o to, aby se stavělo v souladu s přírodou a krajinou.
Dopadovou studii požaduje podle Klečky přes 30 obcí na Litoměřicku. Terminál v Roudnici i trať může mít i pozitivní dopady, ale je potřeba to řešit z krajské úrovně, řekl Klečka. „Vysokorychlostní trať přinese sociální, dopravní problémy, nároky na zdravotnictví. Studie odpoví na to, jak se mají obce připravit,“ uvedl Rehárik. Kraj pořízení dopadové studie zvažuje.
