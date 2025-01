Za útok na spící muže dostal narkoman 7,5 roku. Byl už šestnáctkrát trestaný

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný, jehož soud uznal vinným z pokusu o těžké ublížení na zdraví a porušování domovní svobody, i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na odvolání.

Na konci loňského května Jan Rollinger podle obžaloby napadl v Mostě po požití pervitinu dva muže. Zaútočil na ně v místnosti teleskopickým obuškem a nožem s devíticentimetrovou čepelí. Jeden ze spících mužů se vzbudil, sedl si na lůžko, když k němu Rollinger přistoupil a snažil se ho bodnout do oblasti hrudníku. To se mu nepodařilo, napadený ho rukou chytil za zápěstí a útok odvrátil.

Vzápětí obžalovaný zaútočil ve stejné místnosti na druhého přítomného, udeřil ho obuškem do zadní části hlavy a nožem bodnul do levého podpaží.

„Lituji toho, byl jsem pod takovým vlivem drog, že si to vůbec nepamatuji,“ řekl dnes obžalovaný. „Byl bych rád, aby léčba proběhla a já bych se vrátil do normálního života,“ řekl muž, který byl v minulosti šestnáctkrát soudně trestaný, a to za majetkovou trestnou činnost a opakovaně i za pokus o těžké ublížení na zdraví.

Psychiatr ve znaleckém posudku uvedl, že obžalovaný netrpěl a netrpí žádnou duševní poruchou, ale v době spáchání činu byl pod vlivem drog a je na nich závislý.

Po intoxikaci měl sníženou kontrolu nad svým jednáním, zvýšenou impulzivitu a sníženou schopnost náhledu. Pokud by návykové látky neužil, podle psychiatra by zmíněné dva muže nenapadl, proto navrhl ochrannou léčbu.

Státní zástupkyně navrhovala trest 8,5 roku, obhájkyně sedmiletý trest. Polehčující okolností podle předsedy senátu Ondřeje Peřicha bylo to, že se muž přiznal a litoval svého činu. Naopak mu přitížilo, že spáchal čin na dvou lidech a v minulosti takto jednal opakovaně.