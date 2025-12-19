Připravujeme podrobnosti.
Na svobodu ještě ne. Soud zarazil propuštění 38 let vězněného vraha Vocáska
„Cikánka je lepší, styďte se.“ Učitele podezírají z rasismu, studentka se zhroutila
Soukromou střední školou Educhem v Meziboří na Mostecku otřásá vážné obvinění z rasistického a šikanózního chování ze strany učitele. Terčem se údajně stala patnáctiletá romská studentka prvního...
Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo
Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....
Obec se po 40 letech dočkala obchvatu, místní stavařům poděkovali závinem
Tříkilometrový obchvat obce Žiželice na Lounsku na silnici I/27 mezi Plzní a Chomutovem je hotový. Součástí je 380 metrů dlouhý most přes potok Hutná. Stavbu zahájenou v srpnu 2022 provázely...
Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL
Další slovo do barážové pranice. Hokejový mistr světa Robert Kysela se zařadil mezi příznivce shora uzavřené, ale zespoda otevřené extraligy pro ty, kdo splní podmínky vstupu. „Po vzoru NHL,“ říká...
Muž po zásahu taserem upadl na nůž a zemřel. Na stíhání policisty není shoda
Ani po téměř dvou letech není u konce vyšetřování případu, kdy na Chomutovsku zemřel duševně nemocný muž poté, co po zásahu policejním taserem upadl na nůž. Naopak. Jak zjistil portál iDNES.cz, kauza...
Malé El Nordico – pochod fanoušků, chorea, 800 diváků: Tohle jinde nezažijete!
Basketbalový Děčín zase jednou pobláznili jeho fanoušci. Před pohárovým derby rezervního týmu Válečníků s ústeckou Slunetou se vydali na pochod městem po vzoru fotbalového svátku Sparta – Slavia a v...
Hasič na ledě, Hejduk v hledišti, Růžička na střídačce: Amatéry musím hladit!
Zase v ráži, zase na svém nejoblíbenějším místě na světě. Na střídačce Vladimír Růžička trochu kvetl, zděšený ze školáckých přehmatů svého nového týmu amatérů, ale konečně po roce opět koučuje....
Vznikl rekordně rychle a dává šanci mladým. Louny mají nový umělecký prostor
Do nového uměleckého prostoru mohou zavítat obyvatelé i návštěvníci Loun. Studio Prona nabídne pravidelné výstavy i výtvarné a fotografické dílny zaměřené především na mládež a začínající umělce....
Nejmladší hlavní kouč: Rulík je vzor, taky nehrál profi. Sen je trénovat Spartu
Imponuje mu příběh a vstřícnost Radima Rulíka, který se i bez zářivé hráčské kariéry propracoval k trenérské virtuozitě, zpečetěné titulem mistra světa. Také Tobiáš Slavíček je úkaz: v 31 letech se...
Ústí? Florida to úplně není. Ale má své kouzlo, směje se volejbalista Vodička
Na krku se Janu Vodičkovi houpala zlatá medaile za titul s pražskými Lvy a u piva se spoluhráčem Martinem Tibitanzlem dumali, kam se vrtnout dál. Vidíme se na Floridě! zahlásili čerství šampioni ve...
Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem
Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je po 32. kole vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva...
Slavia si pojistila Halinského, ještě půlrok ho nechá hostovat v Teplicích
Jeden podpis, dvojnásobná radost. Talentovaný fotbalový obránce Denis Halinský prodloužil smlouvu s prvoligovou Slavií Praha až do června 2030, zároveň se protáhlo jeho úspěšné hostování v Teplicích....
Oživení zaniklé obce. Fukov zničilo vysídlení, studentka tvoří virtuální
Zaniklá obec Fukov ve Šluknovském výběžku se díky moderním technologiím opět vrací na mapu. Studentka fakulty životního prostředí na ústecké univerzitě Nikola Matesová ve spolupráci s památkáři a...