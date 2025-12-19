Na svobodu ještě ne. Soud zarazil propuštění 38 let vězněného vraha Vocáska

O propuštění doživotně odsouzeného vězně Zdeňka Vocáska bude znovu rozhodovat soud v Mostě. Případ na okres vrátil Krajský soud v Ústí nad Labem.
Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...

Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního soudu v Mostě (17. září 2025) | foto: ČTK

Jednání Okresního soudu v Mostě o propuštění dvojnásobného vraha Zdeňka Vocáska...
Vrah Zdeněk Vocásek: takto se změnil během třicet let za mřížemi
Zdeněk Vocásek (dnes Navrátil) si při videokonferenčním jednání soudu v jednu...
Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...
Připravujeme podrobnosti.

