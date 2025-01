Nůž jsem vzal jen na zpevnění ruky, vypověděl muž viněný z pobodání jiného

Událost se stala loni v červnu v ústecké čtvrti Severní Terasa. Podle obžaloby po předchozí slovní rozepři v úmyslu usmrtit muže Ondřej Malý vytáhl z kapsy nůž o délce čepele deset centimetrů a opakovaně ho bodl do hrudníku a břicha. Muž si stačil sám přivolat záchranku.

„Ke smrti nedošlo jen souhrou šťastných náhod a díky včasné lékařské péči,“ uvedl státní zástupce František Stibor. V obžalobě navrhl muži desetiletý trest a ochranné opatření. Obžalovaný odmítl vinu a odmítl u soudu vypovídat.

S náhradou škody se připojila k řízení zdravotní pojišťovna, která požaduje 7 255 korun za úhradu nákladů na léčení oběti.

Předseda senátu přečetl výpovědi Malého z přípravného řízení, které se od sebe mírně lišily, tvrdil, že se bránil. Uváděl, že byl v danou noc v baru na Severní Terase, odkud šel na setkání do parku s kamarádkou, která přivedla přítele. Partneři se hádali a muž začal ženu napadat, tahal ji za vlasy, začala vzlykat, proto se do toho vložil. Nůž nosí pro případ, že by potřeboval něco přeříznout nebo k nakrájení klobás, uvedl v jedné z výpovědí muž, který užíval pervitin a pil alkohol, z toho důvodu se také léčil.

Při potyčce si vzal nůž do ruky kvůli jejímu zpevnění a následně chtěl pohrozit partnerovi ženy, uvedl. „Nechtěl jsem ho použít, snažil jsem se ho (muže) odstrčit, ale to nešlo,“ uvedl s tím, že panikařil, měl strach, lapal po dechu, když se k němu muž znovu přiblížil, bodl ho. Následně si zraněný muž zavolal záchranku a útočník utekl. „Chtěl jsem se jít i udat, ale to bych zase neuviděl rodinu,“ řekl. Doma usnul a následující den přišla do bytu policie, uvedl v přípravném řízení.

Svědek, který viděl konflikt z balkonu, u soudu řekl, že v noci slyšel opakující se ženský křik z parku. „Vyběhli z lesa, z křoví kolem hřiště, tři lidi, podle hlasu jedna žena a dva muži. Žena utekla pryč a muži se prali, byl to pěstní souboj,“ uvedl.

Následně odcházel jeden z mužů, druhý, jenž byl v souboji slabším, na něj podle svědka dorážel. Silnější v souboji byl podle svědka muž, který následně bodal rivala. Přímo k sobě se podle něj dostali muži třikrát, při posledním viděl svědek dva pohyby rukou jako bodnutí. Předtím chtěl ten silnější v souboji odejít, ale když byl vzdálen asi pět metrů, vrátil se a udělal popsané pohyby a pak klidně odešel, řekl svědek. Pobodaný podle něho začal křičet a přivolal si záchranku.

Soud bude v dalším líčení pokračovat výslechy svědků.