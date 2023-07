Dva ze tří souzených přiznali milionové podvody, zneužívali k nim bezdomovce

K podvodům využili muži podle žalobkyně Jany Jelenové identitu několika desítek lidí, nejčastěji šlo o bezdomovce nebo sociálně slabé zejména z Prahy a z Ústeckého kraje.

Hlavní strůjce podvodů Simon Rafael se přiznal stejně jako pomocník Miroslav Dužda, který vyhledával a kontaktoval lidi. Hrozí jim pět až deset let vězení.

Vinu odmítl Pavol Grundza, jemuž hrozí jeden rok až pět let odnětí svobody. U něj soud nařídil samostatné jednání.

Případem se policisté začali zabývat na základě podnětu nebankovní společnosti, která našla nesrovnalosti v dokumentech dodaných ke smlouvě o úvěru. Na policii se obrátili také podvedení lidé.

V období od září 2020 do prosince 2021 po domluvě nebo na Rafaelův pokyn Dužda vyhledával a kontaktoval sociálně slabé obyvatele a lidi bez stálého bydliště. Chtěl po nich, aby za drobnou úplatu nebo pod různými smyšlenými legendami založili bankovní účet. Uvést měli kontaktní údaje, kterými disponovali obžalovaní.

Následně obžalovaní podle spisu žádali občanský průkaz k pořízení fotografie, případně další osobní doklady. Získané dokumenty Rafael pozměnil a v počítačovém programu vytvořil či upravil oznámení o přiznání invalidního či starobního důchodu a později vytvářel výplatní pásky skutečně existující společnosti.

Za pomoci nově vytvořené fiktivní identity a těchto upravených dokladů prostřednictvím webových stránek bankovních i nebankovních společností žádal o uzavření smluv o poskytnutí peněz či mobilních telefonů.

Oba muži, kteří přiznali vinu, byli v minulosti shodně šestkrát trestáni. Dužda je nyní ve vězení za jinou trestnou činnost. Státní zástupkyně mu navrhla trest tři a půl roku vězení. „Chtěl bych se omluvit všem poškozeným,“ řekl.

Hlavní pachatel Rafael, pro kterého byla trestná činnost hlavní obživou, je nyní ve vazbě. Žalobkyně mu navrhla nepodmíněný trest ve výši pět a půl roku až šest let.

Trestní spis má 15 tisíc stran, pokud by dva hlavní obžalovaní neprohlásili vinu, mohlo by soudní jednání podle jednoho z obhájců trvat až několik let.