Posun v kauze exprimátora Hrabáče. Soud uvolnil policii důkazy od advokáta

Miroslava Strnadová
  12:00
Vyšetřování možné machinace s veřejnými zakázkami a korupce kolem exprimátora Chomutova Marka Hrabáče (dříve ANO) se může posunout. Kriminalisté se díky rozhodnutí ústeckého krajského soudu dostanou k důkazům, ke kterým déle než rok nemohli. Jde o desítky různých dokumentů, včetně e-mailů, které patří dalšímu obviněnému – advokátovi Tomáši Kindlovi.
Primátor Chomutova Marek Hrabáč (zvolený za ANO) opouští budovu okresního...

Primátor Chomutova Marek Hrabáč (zvolený za ANO) opouští budovu okresního soudu, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby v souvislosti s kauzou údajného ovlivňování zadávání veřejných zakázek. (8. srpna 2024) | foto: ČTK

Primátor Chomutova Marek Hrabáč (zvolený za ANO) opouští budovu okresního...
Policejní hlídka u chomutovského magistrátu (6. srpna 2024)
Primátor Chomutova Marek Hrabáč (zvolený za ANO) nastupuje do policejního vozu...
Policejní vyšetřovatelé u chomutovského magistrátu (6. srpna 2024)
11 fotografií

„Soudem vybrané listiny podle zájmových klíčových slov budou předány policejnímu orgánu. Tímto rozhodnutím není nijak konstatována vina obviněného. Nicméně z obsahu usnesení o zahájení trestního stíhání a ze spisového materiálu vyplývá, že existuje důvodné podezření, že obviněný se na šetřené trestné činnosti podílel,“ zdůvodnila souhlas s vydáním advokátních dokumentů soudkyně Tereza Nagy.

Rozhodnutí je pravomocné.

Soudní souhlas s vydáním těchto dokumentů je pro policisty klíčové. Při domovní prohlídce Kindlovy kanceláře, která proběhla už loni v srpnu, odtud odnesli počítače, data disky a telefony. Co na nich je, nevědí, mají ale podezření, že by v nich mohly být důkazy o zapojení Kindla do trestné činnosti.

Při prohlídce advokátních prostor byl ze zákona přítomen zástupce České advokátní komory, který nedal souhlas, aby se vyšetřovatelé mohli se zajištěnými dokumenty seznámit. Soudní rozhodnutí tento nesouhlas nahrazuje.

Kindl se z jednání soudu omluvil. S postupem soudu ale nesouhlasil, zaslal stížnost na údajnou podjatost soudkyně a stížnost na nesoulad mezi zvukovými a písemnými záznamy z předchozích jednání, během kterých soud vyhodnocoval, které listiny policistům vydá. Obě stížnosti soudkyně zamítla.

Podle státního zástupce Jana Svobody, který kauzu dozoruje, by mělo být vyšetřování ukončeno na jaře příštího roku.

Jak podle policie fungovala chomutovská chobotnice vztahů. Primátor, podnikatelé i úředníci

Policie v kauze obvinila 14 lidí a pět firem. Kriminalisté mají za to, že vytvořili fungující korupční systém. Jsou stíháni pro přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a další trestné činy.

Za hlavní postavy kriminalisté považují exprimátora Chomutova Marka Hrabáče, podnikatele Ladislava Šmucra a někdejšího ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera. Mezi obviněnými je také bývalá ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová nebo ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda.

Dohody o vině a trestu

V případu v mezidobí došlo také ke schválení dohody o vině a trestu uzavřené mezi žalobcem a obviněným majitelem pražské stavební firmy CTB Tomášem Chmelařem. Soud ji posvětil a Chmelař tak dostal peněžitý trest 60 tisíc korun.

Dohodu o vině a trestu uzavřel se státním zástupcem i Tačner. Ten je obviněn, že na Hrabáčův pokyn zadával spřáteleným firmám zakázky malého rozsahu. Soud se jí zatím nezabýval.

